坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

全智賢 主演的新作「屍速禁區」昨於坎城影展 世界首映，全智賢一襲全白禮服登上紅毯，美出新高度。而因電影為「午夜放映」單元，結束後已超過當地時間凌晨3點，但電影劇情緊湊，是標準的商業大片，評審團主席朴贊郁也親臨首映，現場也響起如雷掌聲。

另外一部亞洲電影日本 導演濱口龍介的主競賽入選片「Soudain」在15日放映，維持濱口龍介一貫靜謐獨特的鏡頭語言，故事描述日本劇場導演與法國養老院院長因病痛與死亡議題而建立聯繫的經過。

全片長達3小時，但電影直視法國老人失智與安養的社會困境，加上年輕人不願投入社工行業，也讓老人問題成為法國當今嚴重的社會難題。因此「Soudain」點出的困境勾起現場法國觀眾共鳴，放映結束的掌聲不絕於耳。

此次大陸導演陳凱歌帶著經典名作「霸王別姬」於「坎城經典」放映。他對於此次坎城影展並未有華語電影入選感到遺憾，同時認為坎城影展仍維持許多電影堅持的獨樹一格：「這些電影堅持的原則，在坎城影展你可以看到，這些東西不用AI處理，是真誠的打動人心。」

另外，他也認為，扎實的劇本才是電影創作的核心：「今年坎城沒有華語電影，我們要思考的是，我們到底出了什麼問題！」陳凱歌坦言沒有所謂的「藝術電影」，只有好不好看、能不能感動觀眾的作品。

在過去，李安導演的作品「囍宴」最後靠紐約公關公司牽線，成功躍上國際，李安也成為了今日的國際名導。因此，台灣電影若想再次耀眼國際，除了內容扎實，還是得靠伯樂推一把。

「屍速禁區」團隊登上坎城紅毯。（美聯社）

濱口龍介（右）與Virginie Efira一同現身坎城影展。（路透）

全智賢（中）牽著具教煥在紅毯上有說有笑。（美聯社）

全智賢亮麗登場。（路透）