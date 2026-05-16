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孫安佐自製噴火槍辯很安全 去年起試槍 警查扣3秘密武器

記者翁至成／台北即時報導
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孫安佐（改名孫健豪）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下午從北投分局移...
孫安佐（改名孫健豪）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下午從北投分局移送士林地檢複訊。記者蘇健忠／攝影

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因在北投河堤公然引燃「重裝型噴火槍」遭拘提，孫警詢時稱改造噴火槍全是上網自學並網購零件組裝而成，堅稱試噴時有做好安全措施、不會發生火災，認為「不是犯罪」；同案被捕的經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）則全盤推諉，稱只是協助拍片，2人被依槍砲、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌送辦，陳男住處因被查扣一個含有大麻成分的煙斗，另依毒品罪嫌送辦。

據了解，北投警方持票搜索、拘提時，查扣三個大小不一、他影片中自滿的「秘密發明武器」自製噴火槍，另外，警方在查看孫安佐手機時，發現裡面存有大量且未公開的「玩火槍」影片，時間最早可追溯至去年，期間因沒有上傳網路、試槍噴火時也無人報警，所以才沒被警方偵辦。

承辦警方認為，孫安佐2024年時曾因攜帶火焰槍在信義區閒晃，同樣被北市警方搜索、拘提，查扣火焰槍等證物，無奈因未達管制槍械標準、罪嫌不足獲不起訴，但這次他「確實點火且射程達十米」犯行明確，已實質構成公共安全的具體威脅，即使噴火槍最後鑑定仍非管制槍枝，行為也已觸犯刑法公共危險罪章，恐難卸責。

經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）因協助孫安佐測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說...
經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）因協助孫安佐測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下午從北投分局移送士林地檢複訊。記者蘇健忠／攝影

孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下...
孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下午從北投分局移送士林地檢複訊。記者蘇健忠／攝影

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