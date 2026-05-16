孫安佐戴鴨舌帽、口罩遭上銬 全程不發一語移送地檢署

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）涉犯恐嚇公眾及公共危險罪，被北投警方拘提到案，移送士林地檢署複訊，他帶著鴨舌帽、戴口罩全程不發一語。記者翁至成／攝影

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐 （現改名孫健豪）14日在IG發布影片，公布自己發明的秘密武器「噴火槍」，期間和經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）一同在河堤填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，場面駭人，北市警方今天拘提2人到案，警詢後依恐嚇公眾、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

稍早孫安佐和網紅「重讀」被北投警方移送檢方複訊，畫面可見孫安佐帶著鴨舌帽、戴口罩全程不發一語，而網紅「重讀」則戴著頭巾、頭套蒙面，同樣不發一語，被帶上警車移送地檢署。

影片來源：聯合新聞網

北投警方指出，知名網紅孫安佐和陳昱中在北投溪畔旁測試自行研發的噴火槍，並將影片張貼在社群，因火焰效果巨大，加上緊鄰公眾通行道路及民宅，且案發地周圍皆為矮木灌叢，一旦引發火災，後果不堪設想，已嚴重引發公眾安全疑慮。

警方獲悉立刻報請士檢指揮偵辦，今天清晨6時許，會同刑警大隊持拘票、搜索票拘提孫男和陳男，查扣噴火槍等證物，警詢後依恐嚇公眾及公共危險罪嫌送辦。

從孫安佐IG發布的影片可見，他註解後戲稱「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」。

警方已同步把孫安佐影片使用的火焰槍查扣後，送刑事局鑑定是否有殺傷力。

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）涉犯恐嚇公眾及公共危險罪，被北投警方拘提到案，移送士林地檢署複訊，他帶著鴨舌帽、戴口罩全程不發一語。記者翁至成／攝影