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狄鶯怒批檢「靠孫安佐升官」超討厭美國：他們傷害我兒子

記者趙大智／即時報導
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狄鶯重提孫安佐美國入獄往事。(摘自Twitch)
狄鶯重提孫安佐美國入獄往事。(摘自Twitch)

26歲孫安佐自製火焰噴射槍，在北投的河堤進行測試，火舌狂噴引起注意，警方報請士林地檢署指揮偵辦，今晨持搜索票、拘票前往孫家將孫安佐帶走。孫安佐被逮前一天新聞鋪天蓋地，狄鶯酒後開直播痛哭，除了為兒不值，又重提2018年他在美國因恐攻威脅入獄一事：「我超討厭美國，美國傷害我兒子。」

狄鶯認為，當初孫安佐就講一句玩笑話：「他傷了誰？有受害人嗎？受害人只有他一個，唯一的受害人。」 她為兒抱不平，外界總罵「慈母多敗兒」，但她講白了，孫安佐很善良，但就是白痴，在美國關了10 個月就被台媒無限放大，返台後照理美國不罰、台灣也不罰，沒想到台灣不遵守規矩，走了4年多的法律，講到最後狄鶯更大聲念出陳姓檢察官名字：「她還升官！」結尾又再罵她一次粗口。

狄鶯也說了一件她忍了10年（應為8年）的事，當初跟孫鵬一塊赴美為兒子過18歲生日，一家3口去打靶場，安佐是會員已付費，她跟孫鵬各自付了200元美金，還是付給警察，沒想到後來孫安佐被抓後，因為打官司，他們才知道，只要你是外國人，去那裡打靶，只要有人舉報就是犯法的，再三提醒大家要注意。

狄鶯愈講愈氣，講到最後淚灑直播台，她說台灣人在美國每半年就有很多人被遣送回台，「酒駕啦各種原因都有，真的多的去了，只是他們不叫孫安佐，媒體只會講孫安佐，我不服」！

最後狄鶯哭著說，強調自己沒喝醉，只是委屈了：「安佐真的不是壞孩子，媒體講的話真的氣死我了，都我的錯 ，如果我不是狄鶯的話，會這樣報他嗎？他好孩子，英文很好，補足我的不足 ，千錯萬錯都我的錯，檢調明天要來搜索我家，來啊，沒在怕，抓走算了，我信我兒子。」又說如果他被抓走，她也不活了，那麼棒的孩子被誤解，台灣出了什麼事？

孫安佐

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