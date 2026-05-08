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「雨霖鈴」未播先火… 楊洋「扮展昭」熱度斷層領先 獲讚「俠味拉滿」

娛樂新聞組／即時報導
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楊洋扮演的展昭不光有「大紅官服」，更有一身俐落的黑衣配高馬尾造型。(取材自微博)
楊洋扮演的展昭不光有「大紅官服」，更有一身俐落的黑衣配高馬尾造型。(取材自微博)

由正午陽光出品、改編自「三俠五義」的武俠力作「雨霖鈴」尚未開播，便強勢橫掃各大數據榜單。定檔一小時即登待播劇期待指數榜第一，其中楊洋飾演的展昭一角，熱度在該劇中斷層領先。不少網友大讚他是「大宋最帥公務員」、「又帥又能打還會查案」。

「雨霖鈴」中，楊洋不光以展昭深入人心的「大紅官服」形象示人，更有一身俐落的黑衣配高馬尾亮相，展現出更具江湖氣息的俠義風範。楊洋為了詮釋這位御前四品帶刀護衛，提前半年進行劍術特訓，劇中高達95%的打戲皆由本人親自完成。

其舞蹈功底與武術動作的完美融合，讓每一幀打戲都兼具力道與美感，甚至獲得權媒點評為「俠味拉滿」。無論是雨中的殊死搏鬥，還是雪地裡的戰損造型，楊洋將展昭身上那種堅毅、孤獨卻又不失溫情的氣質刻畫得淋漓盡致，成功引發全網二創熱潮。

「雨霖鈴」不同於傳統武俠的兒女情長，其劇情核心更傾向於「掃黑式探案」。故事背景設定在北宋，圍繞著江湖俠義與朝堂權謀展開。劇中展昭在追查命案的過程中，逐漸撥開層層迷霧，面對的既有暗箭難防的江湖勢力，也有深不可測的朝堂陰謀。

據歡網大數據統計，楊洋飾演的展昭角色熱度值高達9434分，在同劇組及同期待播劇中處於絕對的領先地位。此外，優酷平台的預約人數已突破311萬。值得注意的是，該劇尚未播出已展現出強大的海外影響力，版權已被Disney+提前購入。

楊洋被讚是「大宋最帥公務員」。(取材自微博)
楊洋被讚是「大宋最帥公務員」。(取材自微博)

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