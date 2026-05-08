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管家爆驟逝真相…鄧麗君過世31周年 三哥感性發聲

記者林士傑／即時報導
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鄧麗君三哥鄧長富(右)跟前經紀人舟木稔一同追思鄧麗君。圖／鄧麗君文教基金會提供
鄧麗君三哥鄧長富(右)跟前經紀人舟木稔一同追思鄧麗君。圖／鄧麗君文教基金會提供

永恆巨星鄧麗君今天逝世31周年，她的三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富協同鄧家人出席筠園音樂會，經紀人舟木稔也不遠千里來台悼念，加上來自世界各地的歌迷，鄧長富感性表示：「謝謝歌迷們31年來從未忘記她，也謝謝每一位專程而來的朋友，讓這份思念持續著。」

今年適逢鄧麗君「時の流れに身をまかせ（我只在乎你日版）」一曲發行40周年，宜蘭青年管樂團以別出心裁的薩克斯風四重奏，帶來鄧麗君華語、東洋組曲，她生前的經紀人舟木稔已經高壽93歲，直言「就是想再見鄧麗君一面」，每每聽到歌曲就會想起她的最後身影。

被問到兩人初次見面的印象，舟木稔說第一次在舞台上看到鄧麗君，她大約14、15歲，「雖然年紀很小，但歌聲非常清亮且優美，印象深刻」。當年為了力邀鄧麗君遠赴日本發展，他鍥而不捨地在香港等了10天，才終於接到鄧媽媽的電話、約在飯店餐廳見面。

鄧麗君在泰國的管家比利（Billy）日前罕見受訪，透露鄧麗君過世當天上午一切如常，自己照例幫忙準備早餐，鄧麗君下午運動後洗澡時突然氣喘發作，由於她的法國男友外出未歸，錯失黃金救援時間，比利發現後立刻求助飯店緊急送醫，但因鄧麗君未隨身攜帶急救藥物，加上途中嚴重塞車，最終不幸離世。

31年過去，鄧麗君早已不只是記憶中的名字，而是持續在時間中流動的旋律，每次合唱、每朵鮮花、每場音樂會，都是這個世代對她最真摯的回應，她依然是華語樂壇永恆的光芒。

鄧麗君逝世31周年。圖／鄧麗君文教基金會提供
鄧麗君逝世31周年。圖／鄧麗君文教基金會提供

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