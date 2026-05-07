羅PD再出手「花樣青春限量版」綁架式旅行…被逼到崩潰

「花樣青春限量版」的「假直播真綁架」企劃讓觀眾捧腹大笑。圖／愛奇藝國際版提供

韓國「綁架式綜藝」再出招！由王牌PD羅暎錫打造的「花樣青春限量版」以全新玩法回歸，透過YouTube 直播包裝「假直播真綁架」企劃，讓鄭裕美、朴敘俊、崔宇植在毫無防備下直接被帶去旅行拍攝，突如其來的展開笑翻觀眾，也再度掀起話題熱潮。

節目中，3人一開始完全不知情，直到看到現場寫著「祝旅途平安」的布條才驚覺中計。面對羅PD精心設計的「限制版窮遊規則」，三人必須共用每日30萬韓元（約205美金）旅費，且全程限制行動與資源，立刻展開一場又崩潰又爆笑的旅程。

鄭裕美當場崩潰直喊：「我已經44歲了，不青春了啦！」意外被封為「44姐」。朴敘俊則迅速進入「省錢模式」，從交通到住宿都精打細算，甚至連被要求簽名時都不忘試圖殺價；崔宇植則自爆「兩天沒洗澡＋內褲危機」，更一度開玩笑表示可能得靠街頭賣藝換錢。

即便3人都是韓國一線演員，節目仍呈現最真實的生活狀態，包含共喝一瓶水、分食餐點、誤判預算導致KTX車票就花掉一半旅費等窘境。旅途中甚至遇上突如其來大雪，讓「窮遊難度」再升級，也讓3人展現出多年合作累積的真實默契與情誼。

節目最大亮點之一，則是完全卸下偶包的「真朋友互動」。從住宿談判、餐費取捨到生活瑣事全攤在鏡頭前，讓觀眾看到明星最生活化的一面，首播後不僅登上愛奇藝國際版綜藝榜冠軍，在韓國也創下最高6.4%收視佳績（韓國尼爾森），更拿下同時段收視冠軍，證明羅PD「綁架式綜藝」依舊威力不減。

節目後續將前往南原展開新行程，朴敘俊也預告將啟動「朋友支援計畫」，試圖靠人脈突破住宿難關。