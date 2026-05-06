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男星狂甩自己10巴掌 為變「臭臉男」道歉：那不是我

記者趙大智／即時報導
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楚翔飾演的「葉冠偉」面對政壇翻車、兄弟決裂、婚姻崩解，情緒極重。圖／三立提供
楚翔飾演的「葉冠偉」面對政壇翻車、兄弟決裂、婚姻崩解，情緒極重。圖／三立提供

38歲楚翔今年2月加入三立台8「百味人生」，暴瘦15公斤幾乎脫型。最近他飾演的角色「葉冠偉」面對政壇翻車、兄弟決裂、婚姻崩解，情緒極重，他特別為自己臉很臭道歉：「其實是因為我已經在角色裡，必須鎖住情緒。」

楚翔公開分享心境：「這幾天負面情緒太多，怕大家忘記和善的我」。坦言近期幾乎都在高壓情緒中，「這個角色長期壓抑、隱瞞，所有情緒到某一刻一次爆開，就像火山爆發一樣」。

為了讓表演更真實，他甚至提早進棚準備，「一踏進三立，我就不是楚翔，是葉冠偉」。他也透露自己會刻意隔絕外界干擾，維持角色狀態，甚至會提前到拍攝場景「沈浸式」背詞，讓腦中先建立完整畫面。

其中一場自責戲更讓人印象深刻，楚翔為呈現角色崩潰，現場連續自打近10個巴掌，「很紮實很大力，當下其實沒感覺，拍完才發現整張臉在發熱」。他也坦言，拍完情緒戲後多少會有低潮EMO的情緒，「回家的路上就慢慢釋放，讓情緒散掉」。

至於劇中出軌情節，楚翔也替角色發聲，強調並非單純誘惑或變心，「是當原本的世界崩塌，在最需要被接住的時候，有人伸出手把你接住了！所以你怕你自己溺死就緊抓的那雙手，得到救贖！楚翔認為角色其實仍有情感，只是在極端壓力下做出錯誤選擇。

劇中角色習慣將情緒悶在心裡、不擅與另一半溝通，是否現實生活個性也會這樣？楚翔笑說自己其實從小就是「報喜不報憂」的個性，當然有時候小事情還是會分享，不會到完全不說，生活還是要有點樂趣跟抱怨啦。

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