電影「世紀血案」爭議 李千娜怒告詐欺 製作團隊今出庭

電影「世紀血案」劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便拍攝，引發爭議。圖／本報資料照片

電影「世紀血案」改編台灣1980年代重大歷史案件「林宅血案」，但未取得當事人林義雄及其家屬授權即進行拍攝引發爭議。參與演出的藝人李千娜提告電影出品人蘇敬軾、製作人郭木盛涉嫌詐欺等罪，被告蘇敬軾、郭木盛及證人身分的導演徐琨華等3人，今赴台北地檢署第二辦公室出庭接受調查。

藝人李千娜因「世紀血案」失言風波公開道歉，並直指製作人郭木盛邀請她幫忙客串虛構人物、雜貨店老闆娘角色，導演和她討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件，沒有講太多；她在殺青記者會後，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反合約。

李千娜撤銷演出合約，要求刪除所有相關影像，並禁止再使用其姓名、肖像與聲音，對蘇敬軾、郭木盛提出詐欺告訴。李千娜委任律師指出，依業界慣例，改編真實事件尤其涉及重大爭議案件時，應事先取得當事人或家屬授權，製作方隱瞞未取得授權，又對演員保證已合法取得相關權利，已具詐欺構成要件。

「林宅血案」案發於1980年2月28日，時任議員、美麗島事件被告林義雄遭依「叛亂罪」起訴，軍事法庭首開調查庭，林妻上午旁聽、中午打電話回家卻無人接聽，委託林義雄秘書回家查看，秘書抵達林宅發現林義雄的母親、7歲雙胞胎女兒慘遭刺殺身亡，九歲長女重傷倖存。監察院2023年報告指出，當年偵辦過程疑有誤導方向及散布不實訊息情形，致真相長期未明。