姜育恆出道42年忙賺錢虧欠愛妻 豪送9間房掛老婆名下

姜育恆狀態非常好。圖／文星文化提供

姜育恆出道42年，和太太感情相當好，2人1982年相識、1993年結婚，但他出道後爆紅後工作滿檔，這幾年更忙於巡演，跟太太相處時間逐年減少，他一直很愧疚，「過去花太多時間賺錢，現在這個年紀，應該花錢買時間。」他透露未來想花5年時間帶老婆環遊世界，彌補多年陪伴不足。

談起家庭，姜育恆笑說自己名下其實只有一間房產，其餘9間都登記在太太名下，最喜歡的是桃園高鐵附近住所，「太太在的地方，就是家」桃園有3間房，上海也有，去年9月更買下600坪位於麻六甲的新居，「那會是我以後常待的地方」。

不過他的休息計劃老婆都還不知道，他非常寵妻，透露1982年認識她，1984年他出道，「1983年她過生日的時候，我沒有錢買禮物，就寫了首歌給她，沒有發表過，歌名叫『當我愛上你的時候』，我還自彈自唱給她聽。」

他平時多在大陸巡演，也會在台灣、馬來西亞到處跑，私下他不戴眼鏡，常被人認出，他都會大方打招呼，「我的心態是很多人見不到第二次，所以會盡可能滿足他們」，笑說也有不少女性歌迷見到他會想抱一抱，他來者不拒，「我還真拒絕不了」。

他表示高中時媽媽就過世，「我是老么，我如果有成績，最應該享受的是我媽媽，她過世才49歲，我演唱會有寫一封信給我媽媽，她不識字，她活著的時候我沒寫過信，我每一場演唱會都有一首歌唱給媽媽的，6月27日也會有」。

姜育恆很寵妻。圖／文星文化提供