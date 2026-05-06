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小S、阿雅「小姐不熙娣」驚喜合體 穿制服重返華岡藝校

記者林怡秀／即時報導
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派翠克（左起）、小S徐熙娣、阿雅。派翠克重返母校華岡藝校。圖／東森綜合台提供
派翠克（左起）、小S徐熙娣、阿雅。派翠克重返母校華岡藝校。圖／東森綜合台提供

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，繼外景特企獲得熱烈迴響後，今（6日）再度祭出重磅驚喜！製作單位特別規劃「重返母校」特輯，邀請小S多年的靈魂閨密阿雅一同回歸華岡藝校。令人意外的是，搭檔派翠克竟是以「光榮校友」的身分回歸，讓小S與阿雅當場傻眼，頻頻吐槽：「憑什麼是光榮校友？」

阿雅初登場，小S立刻開啟毒舌模式，笑嗆阿雅現在的髮型與妝容配上制服，簡直像是「師長假冒學生」。阿雅則自嘲，求學時期因為留著一頭極短髮，外型實在太像男生，還被同學取了綽號叫「龍哥」。這也讓小S憶起對阿雅最難忘的第一印象，便是她當年那段與眾不同的自我介紹：「大家好我叫『柳翰雅』，柳是柳樹的柳、瀚是浩瀚的瀚去掉三點水、雅是文雅的雅。」浮誇的台詞讓小S當時立刻跟姊姊大S抱怨：「討厭鬼來了！」沒想到這對冤家在開學不到10天就變成了最好的摯友，阿雅更感性分享，現在家喻戶曉的藝名「阿雅」，其實最初就是由小S喊出來的。

3人隨後將帶領觀眾穿梭校園走廊，更勇闖戲劇科辦公室翻閱畢業紀念冊，揭開大明星們當年的青澀模樣與成績單。

小S（右）和老友阿雅驚喜合體，穿制服重返華岡藝校。圖／東森綜合台提供
小S（右）和老友阿雅驚喜合體，穿制服重返華岡藝校。圖／東森綜合台提供

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