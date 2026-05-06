楊紫見李現「現身」失控淚崩「國色芳華」戲太狠逼哭本人

楊紫（右）談與角色的共通點，對熱愛的事務都很執著。圖／八大提供

楊紫 、李現 主演的熱門古裝劇《國色芳華 》。兩人繼《親愛的，熱愛的》後，睽違5年再度合作，楊紫回想當年兩人詮釋的是帶有初戀悸動的情感，如今在《國色芳華》中的他們則轉為成年人式的愛情，也因為難得再結戲緣，讓楊紫在劇中一場出現李現的幻影戲，竟忍不住淚崩。

由楊紫、李現主演的《國色芳華》，劇中一場幻影戲竟讓楊紫忍不住淚崩，這場戲描述何惟芳（楊紫飾）因過於思念蔣長揚（李現飾），而出現對方身影的幻覺，加上拍攝地點是在深夜的樹林裡，楊紫憶起被那樣的氛圍籠罩下見到男主角「現身」，雖然劇本沒有設定要她落淚，但當下的她難掩情緒激動，不禁落淚。

楊紫表示再與李現合作，認為對方變得更加成熟、心態也更為平和；李現則笑稱楊紫「最大的變化是沒有變化」，依舊維持高度專業與穩定表現，無論台詞熟練度或現場狀態，都展現紮實功力。此外，在宣傳訪談中，李現大方分享劇中兩人的大婚戲，提起他要為楊紫「解衣、摘頭飾」的橋段時，話未說完便遭一旁的楊紫笑著制止。李現趕緊解釋，主要是想表達兩人對戲已培養出高度默契，像是要摘頭飾，楊紫會自然地將頭偏一邊，這是長時間合作下來的十足默契。

「國色芳華》劇情描述商賈之女何惟芳與花鳥使蔣長揚相遇，在對方幫助下，何惟芳得以從利益交換的婚姻中和離脫身。她憑藉培育稀世牡丹的專長與過人的經商頭腦，帶領一群命運坎坷的女性開創事業、挑戰傳統。楊紫表示劇中她專研花藝，坦言沒有因角色關係私下對種花產生興趣，她本身很喜歡花，但知道培植過程很艱難、很不簡單，自覺沒有這方面的條件。不過她認為，自己與角色的共通點在於對熱愛事物的執著，「何惟芳喜歡種花，我則熱愛演戲！」

在拍攝《國色芳華》期間，楊紫是劇組公認的開心果，李現笑稱自己屬於「I人」，是拍戲一有空檔會想獨自到角落滑手機休息，但楊紫就像「E人」，會主動聚集大家分享趣事，是片場的氣氛製造者。

李現劇中詮釋吊兒郎當、貪圖享樂的角色，戲外的他形容自己是「I人」喜歡獨處。圖／八大提供

楊紫是劇組公認的開心果，喜歡與大家分享趣事。圖／八大提供