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台28歲房仲網紅睡夢中猝逝 日工作20小時 收入翻萬倍

記者林怡秀／即時報導
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房仲網紅子杰28歲離世，令人惋惜。圖／摘自YouTuber
房仲網紅子杰28歲離世，令人惋惜。圖／摘自YouTuber

房仲網紅子杰年僅28歲便在睡夢中離世，震驚不少網友，他被封為「基隆最強房仲 YTR」，從僅有600元(新台幣，約20美元)存款拚到年收入600萬(約20萬美元)，他自曝一天工作高達20小時，換來了財富成就，卻換不回健康，讓外界唏噓不已。

子杰4歲受周杰倫影響，開始學鋼琴，16歲開始征戰各大選秀節目，還參加過「超級偶像」，比賽失利後他在餐廳駐唱，也在工地扛過板模，後來他帶著600元存款投靠住基隆的女友，為了生活，他晚上做超商大夜班，撿即期品省下伙食費，白天則跑Uber，這段經歷讓他摸熟了基隆的大街小巷，也成為他房仲事業的基礎。

轉職當房仲後，他開創「基隆女婿-房仲子杰」YT頻道，憑著「誠實、利他」心法，2024年便晉升為衝破千萬業績的房仲，不過這樣的成績是他用超時工作換來的，他曾透露一天睡不到4小時，為了賣房不惜凌晨從基隆衝到新竹，但身體終究不是鐵打的，子杰的英年早逝，也讓恩師好友 Zack難過表示，曾多次勸對方要多休息，「你什麼都聽我的，為什麼這件事不聽呢？」

周杰倫

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