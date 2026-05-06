愛爾麗醫美診所爆偷拍 謝金燕鄭重切割 沉痛發聲

謝金燕。(圖／傲嬌浪潮Pride Wave提供)

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，檢警連續2日馬不停蹄積極偵辦，總裁常如山上午在愛爾麗集團總部辦公室內遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。而謝金燕（姐姐）作為代言人，稍早緊急發表聲明，嚴厲譴責偷拍行徑。

由於很多粉絲擔心姐姐也是受害者之一，謝金燕表示公司在第一時間便向愛爾麗集團求證，「對方回覆表示一向重視顧客隱私，否認有任何侵害行為，並稱相關設備已停止運作」，公司也緊急要求愛爾麗集團全面停止使用謝金燕之肖像及名義進行任何宣傳。

謝金燕表示醫療與美學場域，本應讓人安心與尊重，而非帶來恐懼，無法接受任何侵害身體自主權與隱私權的行為，鄭重喊話：「每一個人的身體與隱私，都不該被監視、被記錄。隱私是底線！等待調查、等待真相早日水落石出，讓相關責任人承擔應有的責任，願傷害止於此！」

謝金燕聲明書：

針對愛爾麗醫美診所遭指控侵犯顧客隱私一事，我方在第一時間即主動向愛爾麗集團查證。對方回覆表示一向重視顧客隱私，否認有任何侵害行為，並稱相關設備已停止運作。

我方第一時間已正式要求愛爾麗集團全面停止使用本公司藝人謝金燕之肖像及名義進行任何宣傳。這是對所有消費者的基本尊重。

謝金燕和大家一樣無法接受任何侵害身體自主權與隱私權的行為。醫療與美學場域，本應讓人安心與尊重，而非帶來恐懼。

每一個人的身體與隱私，都不該被監視、被記錄。隱私是底線！等待調查、等待真相早日水落石出，讓相關責任人承擔應有的責任，願傷害止於此！

一直打不倒有限公司

115年5月6日