想陪女兒久一點…林心如戒酒、周健身5天 體脂曝光

林心如戒掉睡前小酌習慣。(記者沈昱嘉／攝影)

藝人林心如 今出席代言活動，拜9歲女兒「乖乖」之賜，她已經戒掉晚間小酌習慣，加上1周上5天健身房，現在無論體態或肌力都比產前更好，今天出門前才量的體脂是22%。不過受遺傳影響，總密度膽固醇指數破200，她坦言極重視飲食，「希望可以陪小孩久一點 」。

當媽媽的me time很重要，林心如以往在女兒晚上10點睡著後，會點蠟燭喝杯酒放鬆，但後來把這個珍貴時刻調整到早上7點之後，送女兒上學後去吃原型食物早餐，接著就去運動，如此維持3年久。

母親節 將至，林心如按慣例帶著女兒與婆婆、媽媽吃飯慶祝，她不會親自下廚，自嘲廚藝普通：「餐廳難訂，我負責張羅就好，怎好意思在婆婆媽媽前煮飯？」乖乖早早就準備好神秘的母親節禮物，而且迫不及得想拿出來：「馬麻，我好想把禮物送給妳！」最後還是決定忍到當天再獻寶。

日前張清芳在小巨蛋公益演唱會，林心如和楊謹華、Ella受邀擔任嘉賓，她聊到受邀時只知道一起上台聊聊天即可，等收到要唱歌跳舞通知時傻眼：「蛤，為什麼？」而且一聽要唱「天天年輕」時一驚，因為Key那麼高，等Ella提到跳舞時再一驚：「沒說要跳舞啊！」幸好同時有楊謹華和林熙蕾陪伴，才沒那麼緊張。

身為製作人，林心如正籌拍新作當中，這次將跳下去自己演，劇情聚焦家庭相關，光是劇本就弄了3年。至於會不會找老公霍建華演？她笑說：「不會啊，沒有適合他的，目前也沒看到客串的需要，有需要會提出請求，不會害怕。」

林心如體脂22%。(記者沈昱嘉／攝影)

為了陪女兒久一點，林心如更加重視養生。(記者沈昱嘉／攝影)