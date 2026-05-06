梁朝偉的當頭棒喝 曾敬驊從空虛到覺醒

曾敬驊擔任ELLE 5月號封面之星。圖／ELLE提供

28歲的曾敬驊成從電影《返校》之後，一路走進更多影像、更多人物。他形容自己最大的改變，是「比較沒有想那麼多了」。剛出道時，他總把自己推到極限，「會覺得自己是來完成任務，每一次演出都要盡全力。」那時高標準的他，即使導演喊卡，仍忍不住想再試一次？總覺得應該能更好一點。

可那樣的結果往往是，「自己常常在忙完工作、回到生活後，突然變得很空虛，甚至有種莫名的落寞感。」現在他試著用另一種節奏：「邊準備角色，也邊好好過生活；不是一下子把自己丟進去，而是慢慢接觸、慢慢靠近，不知不覺變成那個角色。」在這個過程裡，他也學會更溫柔地對待自己。

曾敬驊分享，不久前參加梁朝偉 電影大師課，他感受最深的是：「原來投入角色，也可以是輕鬆的，甚至是不疾不徐地去體驗角色。」以往拍戲，他總是傾盡所有準備角色，太習慣全力以赴，很認真，也很用力。像是用努力證明自己，用準備換得安全感。

2025年，曾敬驊以《我家的事》獲得金馬獎最佳男配角，在台上含著淚說：「我不太會說話，但是我真的做了滿多很勇敢的事情。」然而，他並未在榮光裡停留太久。金馬獎過後沒幾天，他就進入新的劇組工作。「我真的滿感謝碰到那部戲，讓我沒有辦法想太多，就很快被調整到另外一個狀態。」

他承認，自己不可能完全不受金馬獎影響，「還是會碰到一些質疑自己的情況，甚至一度產生不安與懷疑，突然不知道要怎麼繼續面對表演。」可是新的角色讓他沒有時間停留在那些疑問裡，「好像帶我到另外一個世界，讓我感覺不是來演戲，而是來感受一些什麼。幫我調換心境，也更理解自己，還有身邊的所有事物。」

當他重新專注於角色和當下，那個「我好像不知道怎麼演戲」的不安也逐漸消散，獎項退到後面，生活重新回到前面。

若要說曾敬驊近年最鮮明的勇敢事蹟，台日合作電影《鼠一般的你》必然是其中一項挑戰。這部改編自吉本芭娜娜小說集的作品，是他首次需用全日文演出；這對日文零基礎的他來說，根本是一場近乎失重的冒險。「一開始我根本不打算接，直到這個機會反覆出現，才決定憑直覺，去做、去試試看。」

於是，他把所有時間精力都投進日文裡，把自己弄得很累。短短一、兩個月，要消化比日本女演員岸井雪乃還要長的日文台詞，「那時也不是完全不害怕，只是單純覺得：想做別人不敢做的事 ！不做怎麼知道 ！」

跨過語言隔閡，反而讓他體會，「失敗或沒有做好，反而是最大的養分。」

他笑說，自己做過很多沒有把握的事，但還是願意去嘗試。那裡面其實有一種對自己很嚴格的「傻勁」：會一直反省，一直苛責自己，好像做再多都還不夠。可也因此，磨出能耐與膽量。

「等到真的需要勇敢去嘗試時，就會覺得我都可以試試，反而沒那麼害怕了。」

這次經驗，讓他明白自己還能往更大的世界走。還有許多不同語言、文化與表演方式在前方等著他探索。那道充滿樂趣的門已被打開，而未知也將展開成為他的新旅程。

近年曾敬驊接連演出許多情緒濃度高的角色，像是即將上映的電影《失樂園》。他說：「希望觀眾可以很單純地去感受電影帶來的疑問。」看電影不一定每次都要得到人生解方籤。有些電影只是打開一個議題、一個角度，讓人看見原本沒看過的事情；也許當下不懂，但某天重看，或到了不同年紀再看，感知就會改變。

「過往我常會思考怎麼上戲、怎麼下戲，怎麼打開與關閉開關。」而今他覺得，這些問題未必那麼重要。「角色留下的感受，會若隱若現滲入生活，成為新的理解。」

拍完戲後，他仍然需要消化，也需要回到生活的狀態。在某個表演瞬間，突然懂了一件事，就好像身體與心都被解鎖了，幫助他梳理日常中那些無法立刻解答的問題。「會發現，原來自己可以容納那麼多東西。」身體和心好像變得更強大，可以吸收更多，而那些情緒與經驗，也不再輕易左右他。

曾敬驊曾表示，在接連拍完《我家的事》和《大濛》之後，感到很強烈的疲累，甚至覺得自己的內在慢慢崩解。如今再看，當時還在學怎麼照顧自己的他，「以前很不愛自己，對自我要求太嚴格。」把自己分為身體與意識兩部分，「常常是用意識去控制身體。我還可以撐、我要更努力。」由意識推著身體前進，因此自問何為愛自己？進而理解到「應該是兩者都要。不是為了讓生活過得更好，把自己操爆就叫努力，真正重要的，是讓身體和意識能夠對話，達成平衡。」