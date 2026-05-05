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「斗大標題毀一生」林志玲接班人揭人生最痛傷疤

記者趙大智／即時報導
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姚采穎靠寫書法靜心。記者沈昱嘉／攝影
姚采穎靠寫書法靜心。記者沈昱嘉／攝影

姚采穎應邀為TEDxYongkang演講，穿上招牌旗袍，她毫不畏懼，直接掀開過往傷疤，「有一天，斗大標題把我的模特兒生涯摔到谷底」，還因此得了人群恐懼症。如今的她華麗轉身身成為「最美書法家」，內心不無感慨：「我曾是文字（傳媒）的受害者，但寫書法讓我重新定義文字，現在很快樂。」

姚采穎曾被譽「林志玲接班人」，每月百支廣告，跟兩岸三地最紅的演員合作，但「哈菸名模」甚至沾毒的烏龍新聞爆出，就算自清也讓廠商再也不敢用她。姚采穎回憶當下心情：「社會的批判和誤解，讓我背著很多負面標籤和符號，那時的我開始懷疑自己，當外界不再為我鼓掌，那我還是誰？當舞台不在了，還能做什麼？當我被選擇，我還能選擇什麼？」

雖然講得雲淡風輕，但那段乏人問津的日子確實難熬。姚采穎發現自己無法出門，全身發抖，意識到「好像生病了」，但也開始她不擅長的閱讀，並且重拾攝影、畫畫等興趣，回台藝大半工半讀修完碩士，拿到助理教授職務，那些很痛的過程，她透過作品跟大家對話。

姚采穎因為寫書法，改變了思惟和處事態度，她自嘲：「天想得到一個模特兒會變成藝術家！」雖然總被學生讚「老師妳有天份」，她也大方分享第1年跟第10年同樣寫「上善若水」字體的變化，鼓勵大家「慢慢走、更快到」。

林志玲

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