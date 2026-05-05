謝京穎懷雙胞胎 意外揭夫家族秘密 公公離世同月懷孕

謝京穎規律做皮拉提斯和瑜伽，舒緩懷雙寶的不適。圖／嬰兒與母親雜誌提供

謝京穎2023年與Energy張書偉結婚，去年底公開懷雙胞胎喜訊，如今孕期進入卸貨倒數，她挺著懷雙寶孕肚，登上「嬰兒與母親」雜誌5月號封面人物，分享孕育生命心路歷程，雖然曾在戲裡演過無數次懷孕、當媽媽的橋段，但回想第一次聽到肚中雙寶心跳，瞬間掉下眼淚，才懂得戲劇演不出的真實悸動。

提到懷孕初期，謝京穎也因聽到寶寶心跳，才知懷了雙胞胎，更意外揭開夫家家族秘密。當她分享懷雙寶驚喜時，張書偉的阿嬤淡淡地說：「你爸爸（公公）其實也是雙胞胎。」原來當年醫療不發達，書偉爸爸雙胞胎兄弟沒能平安來到世上，這段記憶被塵封多年，連張書偉也不知道。更巧的是，謝京穎懷孕當月，正好是公公離開的時候。她感性地說，「我們覺得是他一直在保佑著我們，讓我有機會去完成這個使命。」

隨著雙胞胎重量逐漸增加，謝京穎的身體負擔愈來愈明顯，開車轉方向盤變得吃力，老公自然成了她的全天候專屬司機，一開始她因害喜嚴重，聞到電鍋煮飯味道就想吐，或許因懷馬雙寶的關係，謝京穎孕期特別喜歡根莖類食物，例紅、白蘿蔔，張書偉則乾脆當起「煮夫」，連老婆剪腳趾甲、繫鞋帶、按摩等勞務也一肩扛下，令她感動到直呼：「真的嫁對人了！」

謝京穎在8點檔演過多次懷孕戲，第一次聽到肚中雙寶心跳，才懂戲劇演不出的真實悸動。圖／嬰兒與母親雜誌提供

謝京穎挺雙胞胎孕肚登親子雜誌封面。圖／嬰兒與母親雜誌提供