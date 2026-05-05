我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

紐約市設街頭攤販服務處 將協助2.3萬名街頭小販

謝京穎懷雙胞胎 意外揭夫家族秘密 公公離世同月懷孕

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝京穎規律做皮拉提斯和瑜伽，舒緩懷雙寶的不適。圖／嬰兒與母親雜誌提供
謝京穎規律做皮拉提斯和瑜伽，舒緩懷雙寶的不適。圖／嬰兒與母親雜誌提供

謝京穎2023年與Energy張書偉結婚，去年底公開懷雙胞胎喜訊，如今孕期進入卸貨倒數，她挺著懷雙寶孕肚，登上「嬰兒與母親」雜誌5月號封面人物，分享孕育生命心路歷程，雖然曾在戲裡演過無數次懷孕、當媽媽的橋段，但回想第一次聽到肚中雙寶心跳，瞬間掉下眼淚，才懂得戲劇演不出的真實悸動。

提到懷孕初期，謝京穎也因聽到寶寶心跳，才知懷了雙胞胎，更意外揭開夫家家族秘密。當她分享懷雙寶驚喜時，張書偉的阿嬤淡淡地說：「你爸爸（公公）其實也是雙胞胎。」原來當年醫療不發達，書偉爸爸雙胞胎兄弟沒能平安來到世上，這段記憶被塵封多年，連張書偉也不知道。更巧的是，謝京穎懷孕當月，正好是公公離開的時候。她感性地說，「我們覺得是他一直在保佑著我們，讓我有機會去完成這個使命。」

隨著雙胞胎重量逐漸增加，謝京穎的身體負擔愈來愈明顯，開車轉方向盤變得吃力，老公自然成了她的全天候專屬司機，一開始她因害喜嚴重，聞到電鍋煮飯味道就想吐，或許因懷馬雙寶的關係，謝京穎孕期特別喜歡根莖類食物，例紅、白蘿蔔，張書偉則乾脆當起「煮夫」，連老婆剪腳趾甲、繫鞋帶、按摩等勞務也一肩扛下，令她感動到直呼：「真的嫁對人了！」

謝京穎在8點檔演過多次懷孕戲，第一次聽到肚中雙寶心跳，才懂戲劇演不出的真實悸動。...
謝京穎在8點檔演過多次懷孕戲，第一次聽到肚中雙寶心跳，才懂戲劇演不出的真實悸動。圖／嬰兒與母親雜誌提供

謝京穎挺雙胞胎孕肚登親子雜誌封面。圖／嬰兒與母親雜誌提供
謝京穎挺雙胞胎孕肚登親子雜誌封面。圖／嬰兒與母親雜誌提供

謝京穎懷雙寶仍維持美麗外表。圖／嬰兒與母親雜誌提供
謝京穎懷雙寶仍維持美麗外表。圖／嬰兒與母親雜誌提供

上一則

官方終於公布答案 周子瑜確定登上高雄啤酒音樂節

延伸閱讀

醫療奇蹟 她洗腎停經3年自然受孕產女

醫療奇蹟 她洗腎停經3年自然受孕產女
婚後12年懷二胎？46歲湯唯曝6個月孕肚

婚後12年懷二胎？46歲湯唯曝6個月孕肚
46歲湯唯宣布懷二胎 時隔12年高齡再當媽 親吐：大大意外很期待

46歲湯唯宣布懷二胎 時隔12年高齡再當媽 親吐：大大意外很期待
老公連晨翔「在家帶娃」默契十足 劉品言大讚神隊友

老公連晨翔「在家帶娃」默契十足 劉品言大讚神隊友

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」