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官方終於公布答案 周子瑜確定登上高雄啤酒音樂節

記者李姿瑩／即時報導
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子瑜即將在高雄啤酒節演出。圖／寬寬整合行銷提供
子瑜即將在高雄啤酒節演出。圖／寬寬整合行銷提供

延續高雄啤酒音樂節每年釋出謎題讓粉絲「燒腦猜卡司」的傳統，今年首波線索一曝光，立刻引爆網路熱議。短短時間內留言區被大量藍色愛心洗版，不少粉絲直指答案就是TWICE成員周子瑜，話題持續延燒一整週。

今日主辦單位正式揭曉答案，確定由7-ELEVEN品牌大使周子瑜TZUYU親自登場站上「高雄啤酒音樂節」舞台演出。消息一出，讓原本已經沸騰的討論度瞬間衝上高點，也讓先前「藍色愛心海」的應援行動被網友笑稱是最準預言。

經過大批ONCE（官方粉絲名）敲碗多時，今年終於正式迎來周子瑜，希望ONCE能夠喜歡，而周子瑜自出道以來長年活躍於國際舞台，此次帶來SOLO演出參加音樂節，不僅別具意義，更象徵個人演藝里程碑的重要一刻，也被視為2026高雄啤酒音樂節最具指標性的歷史畫面之一。

隨著答案揭曉，粉絲期待值全面飆升，不少人已開始敲碗演出曲目與舞台內容，討論聲量持續擴大。這場結合音樂、啤酒與夏日氛圍的年度盛事，也因周子瑜的加入，成為初夏超High音樂節的焦點。

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