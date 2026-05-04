李連杰也愛好市多…本命年一口氣買30件紅色短袖

李連杰。（美聯社）

華爾街日報報導，當全球知名的武打電影巨星李連杰在1982年看到自己第一部電影《少林寺》海報時，才發現製作方為他創造了一個藝名。

「他們說『Jet』代表速度，就像引擎一樣。」李連杰說，「一開始我很開心，也覺得自己必須保持那種引擎般的能量。但後來，我開始思考『我到底是誰？』」

他出生時名為李連杰，在北京長大。8歲時，他在學校被選中接受密集的武術訓練，之後連續五次奪得全國冠軍。18歲首次登上銀幕後，他憑藉多變的風格與在香港動作電影中標誌性的速度感獲得更大名氣，並在2000年代為進軍好萊塢 鋪路。

在他的新回憶錄《Beyond Life and Death》中，63歲的李連杰將人生經歷與持續的精神追尋交織在一起。他表示，從佛教僧侶及其他師父所接受的訓練，幫助他面對傷病、名氣壓力、一場海嘯中的瀕死經歷，以及2010年代罹患的甲狀腺亢進症，該疾病近年已得到良好控制。

在新加坡 的一次視訊訪談中（他與妻子居住於當地），李連杰談及命運、乒乓球，以及他最喜歡的好市多 T恤，偶爾由女兒Jada協助翻譯。

．早晨儀式是什麼？

李連杰表示自己大約早上五點起床，刷牙後會進入一個有佛龕的房間冥想一到兩個小時。他形容人的心就像猴子一樣，如果不加以引導，它會到處亂跑，必須學會控制「猴心」。

但冥想不只是為了自己。結束之後，李連杰認為需要把這份正向能量分享給世界。

．冥想之後會吃早餐嗎？

李連杰說，「通常只吃一杯咖啡、一片吐司，有時加一顆蛋。他自認是個非常單調的人，如果在家，三年都不會改變這份早餐。」」

．從小依賴高強度訓練，現在怎麼運動？

由於拍戲留下許多舊傷，李連杰無法像一般人那樣進行高強度運動。他表示目前只做一些太極，並與妻子打乒乓球。他們不計輸贏，只是持續擊球，享受動作本身，約45分鐘就會流汗。

．書中提到祖母說註定為家族帶來繁榮，怎麼看？

對李連杰而言，那只是一個故事。但由於父親在他兩歲時去世，他很早就意識到自己需要努力工作，照顧家庭。

後來，他開始思考生命的意義：自己從哪裡來，死後又會去哪裡。

他逐漸意識到，即使是同一父母、相同DNA的兄弟姐妹，思維也完全不同，這讓他開始相信業力與輪迴。

在中國有數百萬人練武，有些人甚至比他更努力，那麼為什麼是他成功？李連杰認為，也許自己在前世學過武術，只是在今生重新記起來。

．身高影響演藝之路？

16歲時，李連杰想拍電影，但有人認為他身高不足170公分，不適合當演員。他當時很生氣，但後來明白，自己唯一能做的就是學更多本事。

於是他學習了十八般兵器，以及內外家武術的各種套路。後來，他獲得了出演《少林寺》的機會，電影成功後，攝影機可以透過角度調整，讓他看起來更高。

．甲狀腺亢進的影響有多大？

過去即使骨折或受傷，李連杰也能痊癒後繼續工作。但這次疾病改變了他的外貌，照鏡子時甚至能看到眼球凸出。

他仍然必須完成工作，但內心很擔心觀眾是否還願意接受他。他與醫生合作治療，也利用這段時間鍛鍊內心。

李連杰逐漸明白，抱怨與掙扎無法讓外貌恢復正常。那段時間是他人生中最困難的階段，但對心靈成長卻非常重要。

．與馬雲合作拍片的經歷？

馬雲是李連杰一起創立「壹基金」的朋友。雖然身為億萬富翁，但內心仍像一個熱愛武術的孩子。

李連杰拍攝那部20分鐘的短片，是幫助對方實現夢想，同時也希望把太極帶給每天工作16小時的科技從業者。

．為什麼喜歡好市多（Costco）？

李連杰第一次去是在90年代，認為那裡價格便宜，可以一次購買大量能使用很久的日常用品，例如衛生紙、即溶咖啡和牙膏。

李連杰表示，「因為我屬兔，本命年需要穿紅色以求好運，因此請女兒從Costco買了30件紅色棉T恤。我與妻子在家已經穿這種舒適的紅T恤五年。」

．給他人的人生建議是什麼？

李連杰認為慈悲與智慧就像鳥的兩翼，缺一不可。如果只有慈悲而沒有智慧，善意也可能導致錯誤結果。

此外，覺察力也很重要。他指出，如果一個人每天可以花三分鐘洗臉照顧身體，也可以花三分鐘冥想照顧心靈。

冥想不一定要靜坐進行。搭公車時可以冥想，坐地鐵時可以冥想，甚至喝一口水的瞬間，也可以是冥想。