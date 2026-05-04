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Met Gala明星光鮮背後的狼狽：上廁所比走紅毯還難

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為2025年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）
圖為2025年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）

時尚界最華麗的一夜，2026年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）盛事，不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」，例如：當有人突然想上廁所時，該怎麼辦？

據紐約郵報報導，在這場活動中，明星們往往被拉鍊封進禮服、縫入造型，甚至被塑形衣「擠」進完美輪廓裡。於是，「上廁所」這件看似日常的小事，瞬間變成一場需要精密規畫的後勤任務，不僅要準備備案，還得在活動前盡量避免攝取任何液體。當晚最熱門的話題，不再是誰拍出最佳廁所自拍，而是誰成功完成了這項任務。

對多數與會者而言，如廁絕非走進隔間那麼簡單。事實上，圍繞著「解決生理需求」，甚至發展出一整套隱形服務產業。

那些華麗誇張的禮服，往往需要整個團隊協力才能卸下，有時甚至得整件鋪在地上處理。

因此，許多大明星會特地帶上自己的助理到場。盡管主辦單位提供不少「現場協助人員」幫忙整理裙襬，但大多數名人仍只會把「陪同上廁所」這種任務交給自己最信任的人，這樣的內幕，也讓外界津津樂道。

有網友在 X上評論華盛頓郵報的相關「調查」時寫道，「這才叫新聞！這才是唯一值得看的Met Gala報導。」

當然，也不是每位出席者都那麼狼狽。有些人能像歌手Troye Sivan一樣相對輕鬆地解決。

部分設計師也會預先設想這個問題，在禮服中設計隱密的「機關開口」，讓明星不必完全拆解造型也能如廁。

造型師弗里德曼（Mickey Freedman）指出，「在這種情況下，真正的英雄通常是設計師和裁縫。」他補充，這其實是他為藝人打造造型時，一定會提前討論的關鍵細節。不過，當造型被層層珠飾或乳膠包覆，再精密的設計也終究有其極限。

於是，臨機應變成了唯一解方。

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）曾坦言，這需要極大的自制力，以及她的秘密武器GoGirl，一種讓女性能站立如廁的小裝置。模特哈洛（Winnie Harlow）則透露，凱蒂佩芮甚至曾幫她在廁所裡撐起裙襬，證明在 Met 的廁所裡，就連 A 級明星也會彼此充當助理。2022 年，張伯倫（Emma Chamberlain））在節目中提到，整個過程可能耗時一小時，令人筋疲力盡。

就連金卡戴珊（Kim Kardashian）在2019年穿著Thierry Mugler設計的禮服時，也制定了完整的「如廁計畫」。她坦言，最極端的備案甚至是直接解決在身上，再由妹妹協助清理。而坎達兒珍娜（Kendall Jenner）則在2022 年赴宴途中，直接在廂型車裡用冰桶應急。

她在節目The Kardashians中笑說，「之後要處理我尿液的人一定很崩潰，我真的很抱歉。」

諷刺的是，比起紅毯造型本身，許多明星更期待的，其實是能順利「解放膀胱」。歌手莎賓娜（Sabrina Carpenter）在去年第三次出席時就表示，她最期待的竟然是能成功上廁所，因為過去幾次造型限制，她從未如願。

戴維森（Pete Davidson）則開玩笑說，他某年穿的類束腰長衫設計相當方便，「掀起來就好。」

對其他人而言，最保險的策略或許就是「脫水」。不少與會者乾脆選擇不喝水，雖然能保住造型，但舒適度自然大打折扣。

此外，近期甚至出現一項帶有諷刺意味的抗議行動：反對貝佐斯（Jeff Bezos）主持活動的人，在博物館周邊放置裝有尿液的瓶子。這並非針對與會者，而是為了聲援那些據稱連上廁所時間都難以保障的亞馬遜員工。

於是，Met Gala的夢幻光環背後，也顯露出極為「人性化」的一面，甚至，還帶點微妙的氣味。

有Reddit用戶直言，「那些高級訂製禮服根本不適合上廁所。我敢打賭，他們活動結束後第一件事就是衝去吃東西，然後好好上個大號。」

當我們坐在家中評論誰的造型最驚艷時，紅毯上的明星，或許正默默計算著如何避免一場真正的「時尚災難」。

畢竟，穿上造型是一回事，能撐住不上廁所，又是另一回事。

大都會 華盛頓郵報

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