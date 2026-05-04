家中投資失利 藍心湄16歲出道還債…靠這招累積15億身家

藍心湄和媽媽感情十分親密。圖／摘自臉書

藍心湄母親節 前夕在影片中透露自己和媽媽其實並非親生母女，但媽媽在她成長過程極具耐心，她向媽媽感性告白「我的世界只有妳」，藍心湄曾在節目中表示，因為家裡投資失利，她16歲便出道養家還債，不過爸媽物慾很低，把她賺到的錢通通存起來，也累積出她高達15億（新台幣，約合4700萬美元）的驚人身家。

藍心湄說自己算很早熟，15、16歲就確定要走表演這條路，所以她比任何人都要積極，別人不要的角色她也不嫌棄，因為她相信努力的汗水終將換來甜美的果實，「雖然我的父母投資失利，但他們知道女兒賺錢很辛苦，他們沒什麼物慾，家裡只有我一個人賺錢，我不是一個會錢滾錢的人，所以他們就會把我每一次的錢存起來，那我也沒有時間花錢，造型那些唱片公司都有預算，所以我真的沒有花到錢」。

她也自曝雖然有很多包包，但其實她很少背，「我的錢都在我助理身上，我的財神爺就是我的助理，因為他們很會幫我管錢」，原來助理每次都會在她購物時幫她把關，澆熄她的購物慾。她也提醒，想發財就要善待鈔票，不要把鈔票揉成一團亂塞，「我覺得這樣錢不會跟著你，錢一定要整齊得擺好，對它好，它才會在你身邊留下來」。