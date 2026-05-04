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GD澳門開唱出事了…捲入種族歧視「經紀公司火速道歉」

記者李姿瑩／即時報導
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GD澳門表演服裝因為背後印刷字樣惹議。圖／翻攝自IG
GD澳門表演服裝因為背後印刷字樣惹議。圖／翻攝自IG

韓流天王G-Dragon 2日在澳門出席「K-SPARK in Macau」演唱會，沒想到他所穿的表演服裝，上面竟印著種族歧視字樣。GD經紀公司今天火速發聲道歉，認了在服裝安排上不夠恰當。

GD在澳門演出時穿著長版背心加上短板夾克，就是在背心後方的印刷字樣惹禍。粉絲發現上面印著「RONNY, EEN GEILE NEGER JONGEN」，殊不知這竟然是荷蘭語，「EEN GEILE」指稱「性方面興奮的人」，「NEGER」一詞在荷蘭語中代指黑人，被公認為具有種族歧視的涵義。

經紀公司Galaxy Corporation今表示，GD在澳門舉行的 K-SPARK演唱會中，所穿的表演服裝包含了在社會及文化背景下不恰當的文案，對此表達由衷的歉意。

「通過此次事件，我司再次深刻認識到更細膩的文化敏感性及負責任審查的重要性。我們將對包括造型在內的內部審查及確認程序進行更加嚴密的審視與改進，並在更謹慎的標準下運作。」

公司並承諾：「今後在與藝人相關的所有活動中，我們將以更具責任感和細膩的態度，確保全球粉絲多樣的文化背景與價值得到尊重。對於此次事件造成的失望與擔憂，我們再次誠摯致歉。」

多數粉絲認為，GD和造型師無辜受累，沒想到穿衣服前還得先學荷蘭語。不過K-SPARK澳門場的爭議不止於此，大批粉絲在台下任意移動座位，「手動升級」完全不受控制。還有粉絲在台下大打出手，為了爭睹GD上演全武行，各種抱怨文在社群發酵，抗議演唱會看了一肚子火。

工作人員分享GD和大聲在澳門玩得開心。圖／摘自IG
工作人員分享GD和大聲在澳門玩得開心。圖／摘自IG

工作人員分享GD和大聲在澳門玩得開心。圖／摘自IG
工作人員分享GD和大聲在澳門玩得開心。圖／摘自IG

種族歧視 澳門

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