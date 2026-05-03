比新郎送的還貴？ 阿Sa收阿嬌結婚禮 網讚：25年真閨密

Sa（右）、阿嬌是25年的閨密。(取材自微博)

香港 天后組合Twins成員阿Sa（蔡卓妍）日前無預警在社群平台宣布閃婚，對象是今年初才大方認愛的小10歲健身教練Elvis（林俊賢）。除了婚訊引發熱議，阿Sa的好姐妹阿嬌 （鍾欣潼）送的鑽石項鍊「結婚禮」更成為討論亮點。有網友指出，這條項鍊比新郎送的婚戒還要貴。

知名經紀人霍汶希日前分享一段Twins為25周年演唱會排練的探班影片，影片中，阿嬌親自準備了禮物要送給好閨密。阿Sa一打開禮盒，映入眼簾的是一條閃閃發光的鑽石項鍊，阿嬌更親手幫好姐妹戴上，畫面溫馨感人。

網友紛紛發揮柯南精神，從影片畫面對比出這條項鍊是國際大牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）經典的Sunflower系列鑽石墜鍊。據官方資訊顯示，該項鍊鑲嵌9顆圓形明亮式切工鑽石，總重約3.5克拉，主石達1.5克拉，市場估值高達54萬港幣（約6.9萬美元）。

據了解，該鑽石項鍊比阿Sa手上那枚2克拉、要價45萬港幣的婚戒還貴。

不少網友紛紛表示，「讓人羨慕的神仙友情」、「25年真閨密」、「內娛友情天花板」，還有網友調侃，「阿嬌這一出手，簡直是在向外界宣告她永遠比新郎更疼阿Sa」。