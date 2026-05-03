犯了低級錯誤？張婧儀上綜藝宣傳新劇 照片竟被誤植成周也…

張婧儀的名牌上竟是周也的照片。(取材自微博)

因主演主演「點燃我，溫暖你」、「藏海傳」走紅的大陸女星張婧儀，近日為宣傳新劇現身綜藝「你好星期六」，沒想到被眼尖網友從其他嘉賓上傳的照片中發現，節目組竟將女星周也的照片誤植到張婧儀名牌上。粉絲氣到怒轟「低級錯誤」，要求節目組道歉。

張婧儀近日合體陳哲遠現身「你好星期六」宣傳新劇「夢花廷」，雖然節目尚未正式播出，網友卻透過同期嘉賓張顏齊的宣傳圖片中發現，節目組竟將周也的照片誤植到張婧儀的手持大頭名牌上。儘管張顏齊火速刪照，但截圖已迅速在網絡擴散，並登上熱搜。

對此，張婧儀與周也雙方粉絲罕見聯合發聲，一致要求節目組立即刪除錯誤物料、全網更正並公開道歉，同時呼籲加強內容審核機制。

但相關動作仍無法澆張婧儀熄粉絲怒火，痛批評審核機制形同虛設，「唯一女嘉賓」竟被混淆，暴露對嘉賓的怠慢；還有人說，「只有美是共同性，其他一點都不像」。但也有網友猜測，會不會是節目組刻意炒熱度。

據悉，張婧儀與周也同屬95後小花，外形上，兩人皆為窄長臉型、飽滿額頭，但細看之下，氣質與五官特徵差異明顯，張婧儀偏溫潤厚重；周也偏清冷銳利。一般人認錯就算了，綜藝專業團隊竟也傻傻分不清，令人訝異。

截至目前，「你好星期六」節目組尚未作出任何公開回應，持續沉默的態度激化輿論不滿。

周也的氣質偏清冷銳利。(取材自微博)