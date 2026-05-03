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65歲孫德榮中風後首露面 不顧醫生反對坐輪椅現身

記者林怡秀／即時報導
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孫德榮坐輪椅現身記者會。記者白振廷／攝影)
孫德榮坐輪椅現身記者會。記者白振廷／攝影)

65歲孫德榮日前拍早午餐開箱影片，突然出現手腳無力、說話含糊不清等症狀，送醫後檢查後確診為腦部血栓，也就是所謂的小中風，他今向醫院請假，坐輪椅出席公益活動「孫腫來了！」母親節公益特賣活動，他透露原本醫生不同意他離開醫院，但他認為答應的事情就該做到，仍決定抱病出席。

孫德榮之所以堅持出席活動，是因為他的妹妹是位慢飛天使，6年前因為腦腫瘤破裂離世，成為他心中永遠的痛，因此他今年特別與「興岩庇護工場」及「樸樹咖啡」合作，推廣庇護工場的禮盒義賣。至於何時才能出院？他表示「下周一治療計畫才會出來，還有很多檢查要做，到時候才會知道要住院多久」。

他今天說話也明顯中氣不足，不若以往聲如洪鐘，他表示發作前完全沒有徵兆：「但是我以前一直覺得我左邊沒力，是因為我手機滑太多，這一兩年身體應該有在警告我，因為我一直有暈眩的症狀，不過我沒有太在乎。」

而他腦部血栓高達75%，也無法吃降血壓的藥，「醫生說，如果現在把血壓降下來，我腦部會缺氧，這幾天我的血壓最高到203，所以我今天出來，醫生有留緊急電話給我，就是怕我會有狀況」。

不過他對病痛樂觀看待，更感恩身邊有26歲的兒子「唯哲」陪伴照顧，他今年3月正式收養唯哲當養子，「結果有兒子的喜悅才沒多久，就要讓他照顧我」，住院期間兒子不斷安慰他「沒事啦，我們只是換個地方睡覺」，也成了他的定心丸。

孫德榮(左)和養子唯哲首次同框亮相。(記者白振廷／攝影)
孫德榮(左)和養子唯哲首次同框亮相。(記者白振廷／攝影)

中風

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