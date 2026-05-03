窪塚洋介一家同框 魅力依舊「回到日常、珍惜當下陪伴」

窪塚洋介（右起）與兒子窪塚愛流、妻子優香。圖／GU提供

90年代崛起、千禧年代代表的日本 潮流男神窪塚洋介，雖然現在已是46歲的熟男，但其魅力被讚依然如昔，窪塚洋介也曾在公開訪談中分享，隨著孩子成長，更深刻感受到「回到日常、珍惜當下陪伴」的重要性。

這次在GU的邀請下，攜手妻子優香與帥兒窪塚愛流，拍攝母親節 主題視覺，同時以GU春夏系列，展現跨世代的親子時髦穿搭。

透過窪塚洋介一家的主題視覺，GU除了要傳達母親節並非只有形式上的慶祝，而是與重要的人共享生活片刻的時刻。並藉由春夏穿搭示範，展現兼具舒適感與造型感的親子日常穿搭提案。

迎接母親節，GU也在台灣於5月10日前展開母親節檔期企畫「美人祭」，GU將焦點放在可以融入日常生活、同時具備穿搭彈性的夏季單品。以膝下褲趨勢為代表，以A字版型為基礎變化，推出寬版剪裁女裝Jorts牛仔短褲與率性款男女適穿Jorts牛仔短褲，是兼顧舒適度與風格感的夏季關鍵單品。另以「疊穿」作為今夏的重要穿搭趨勢，直接將疊穿概念整合在一件商品的女裝「兩件式TUNIC長版裙擺背心」也推出限定優惠。