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結婚近5年沒見過岳父 男星「孩子都有了」曝婚禮卡關原因

記者陳慧貞／專訪
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張雁名經常透過社群分享育兒經。記者王聰賢／攝影
張雁名經常透過社群分享育兒經。記者王聰賢／攝影

台灣8點檔男星張雁名2021年與小12歲嬌妻登記結婚，婚後育有1子「地瓜球」，一家三口家庭生活幸福美滿。不過，結婚近5年，孩子也有了，他竟至今未見過岳父本尊！張雁名接受專訪表示，因岳父長年在美國做生意，前幾年因疫情未返台，說起補辦婚禮的計畫，他也坦言要等岳父回台才會辦，「不然，不知道誰要牽我老婆的手走紅毯？」吐露婚禮卡關真正原因。

張雁名近日回歸台視8點檔「寶島西米樂」，劇中角色對孀居的西服店老闆娘（黃瑄飾）從默默守護到窮追不捨，被當「工具人」也無怨尤，但他形容角色和自己真實性格天差地遠，婚前，他的感情觀是對方若有男友、有老公，絕對不接觸，喜歡的女生若單身，也要確定對方有八、九成喜歡自己，才會展開行動，而婚後，他的重心都放在妻兒身上，有時不小心把黑幫老大的角色帶回家，還會被老婆虧：「為什麼要弄那種（江湖味）眼神給我看！」

自從有了寶貝兒子後，張雁名經常透過社群分享育兒點滴，他自認孤僻、不喜社交，不拍戲時，他帶著快滿4歲的兒子到天文館、鐵道博物館看展，兒子不吵不鬧，逛街時也會乖乖等待，他像多了一個朋友一樣，因為兒子而治癒自己孤僻性格。

說起沒拜見過岳父，張雁名笑言當初和老婆登記結婚前，長輩也完全不知他是誰，後來透過視訊才讓岳父知道他藝人身分，這些年偶爾透過視訊問好，他說，這幾年陸續經歷老婆懷孕、生產、育兒，加上買房、拍戲忙碌，生活早已被填滿，夫妻有共識不補辦婚禮也可以，至於二胎計畫，他說：「隨緣吧！」把生活過好最重要。

張雁名在「寶島西米樂」中飾演黑幫老大，角色有江湖味。記者王聰賢／攝影
張雁名在「寶島西米樂」中飾演黑幫老大，角色有江湖味。記者王聰賢／攝影

張雁名結婚近5年，至今仍未見過岳父。記者王聰賢／攝影
張雁名結婚近5年，至今仍未見過岳父。記者王聰賢／攝影

張雁名偶爾不小心將角色江湖味帶回家。記者王聰賢／攝影
張雁名偶爾不小心將角色江湖味帶回家。記者王聰賢／攝影

張雁名自認孤僻，有了兒子後性格也轉變。記者王聰賢／攝影
張雁名自認孤僻，有了兒子後性格也轉變。記者王聰賢／攝影

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