朱孝天驚爆被美女痛毆 當場抱頭痛呼「我要回家了」

朱孝天(左)在「無限超越班」中被暴打。(圖／摘自微博)

藝人朱孝天近期在中國綜藝節目「無限超越班」中，接連兩次與女演員蘇棋上演激烈對手戲，因多次遭對方「暴打」的逼真畫面引發熱議，他甚至大喊：「我要回家了！」雖然實際上皆為節目設計的表演橋段，但仍因動作過於真實掀起安全性討論，同時也意外掀起一波網路玩梗熱潮。

影片來源：聯合新聞網

在節目「荒島求生」即興表演環節中，朱孝天與蘇棋演出爭奪逃生機會的劇情。蘇棋為阻止朱孝天離開，持道具木棒擊中其後腦勺，朱孝天當場抱頭痛呼：「她來真的？！」還直言自己「感受到殺氣」。由於反應相當真實，也讓不少觀眾笑稱這是「本能級痛感演出」。

而在5月2日播出的另一段表演中，兩人再度搭檔，復刻電影「我不是藥神」經典橋段。朱孝天飾演反派角色「張長林」，遭蘇棋飾演的「黃毛」一路追打，過程中包含木棍揮擊與拳腳衝突等動作設計，再度成為節目焦點。

面對連續兩次被安排與蘇棋對戲，朱孝天也忍不住在片場笑喊：「我跟你犯沖！」、「怎麼還是你？」甚至自嘲只要對方一靠近，就覺得自己「會遭殃」。幽默反應讓現場笑聲不斷。