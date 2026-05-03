我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

儘管中東戰事未決 貝森特：川習會應該不會再延期

中批賴竄訪 台外交部：4美國總統也曾「密訪後宣布」

朱孝天驚爆被美女痛毆 當場抱頭痛呼「我要回家了」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱孝天(左)在「無限超越班」中被暴打。(圖／摘自微博)
朱孝天(左)在「無限超越班」中被暴打。(圖／摘自微博)

藝人朱孝天近期在中國綜藝節目「無限超越班」中，接連兩次與女演員蘇棋上演激烈對手戲，因多次遭對方「暴打」的逼真畫面引發熱議，他甚至大喊：「我要回家了！」雖然實際上皆為節目設計的表演橋段，但仍因動作過於真實掀起安全性討論，同時也意外掀起一波網路玩梗熱潮。

影片來源：聯合新聞網

在節目「荒島求生」即興表演環節中，朱孝天與蘇棋演出爭奪逃生機會的劇情。蘇棋為阻止朱孝天離開，持道具木棒擊中其後腦勺，朱孝天當場抱頭痛呼：「她來真的？！」還直言自己「感受到殺氣」。由於反應相當真實，也讓不少觀眾笑稱這是「本能級痛感演出」。

而在5月2日播出的另一段表演中，兩人再度搭檔，復刻電影「我不是藥神」經典橋段。朱孝天飾演反派角色「張長林」，遭蘇棋飾演的「黃毛」一路追打，過程中包含木棍揮擊與拳腳衝突等動作設計，再度成為節目焦點。

面對連續兩次被安排與蘇棋對戲，朱孝天也忍不住在片場笑喊：「我跟你犯沖！」、「怎麼還是你？」甚至自嘲只要對方一靠近，就覺得自己「會遭殃」。幽默反應讓現場笑聲不斷。

上一則

王俐人否認離婚 老公打破沈默：討厭把刀架在我脖子上

下一則

台灣健身網紅驟逝 粉絲悲痛 死因未明親友證實死訊

延伸閱讀

經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」

經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」
戲說從頭／邊佑錫浪漫求婚 遊艇上激吻IU全網暴動

戲說從頭／邊佑錫浪漫求婚 遊艇上激吻IU全網暴動
請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

跳出古偶舒適圈…劉宇寧挑戰掃黑正劇 對上「好久不見戲骨」

跳出古偶舒適圈…劉宇寧挑戰掃黑正劇 對上「好久不見戲骨」

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
鍾漢良(左)、朱珠的愛情被評價為「成年人最頂級的清醒」。(取材自微博)

「蜜語紀」結局不走霸總套路 被讚「成年人的頂級清醒」

2026-05-01 02:22

超人氣

更多 >
伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗