周星馳無預警現身 他親眼見證「啞口無言」內幕曝光

儲旭曾以「麻醉風暴2」奪下金鐘獎最佳美術設計獎。圖／夸克傳媒提供

素有「最帥特化師」稱號的金鐘得主儲旭，日前在Instagram公開一支超逼真「喪屍寶寶」製作影片，影片中可見這尊喪屍寶寶無論膚色、血管紋理、肌肉質感，甚至眼神細節都極度寫實，宛如從電影場景中直接走出來。

面對外界常問：「這種東西AI或後期不就好了嗎？」儲旭直言，特化真正的核心從來不是「怎麼做」，而是這樣的設計能不能強化故事敘事、提升真實感與觀眾體感。他表示：「電影裡很多東西不是用秒數去算價值的。

有些畫面可能真的只出現5秒，可是那5秒如果成立，觀眾會記得一輩子；如果那5秒失敗，觀眾也會立刻出戲。」他形容，有些特效畫面就像一根釘子，「它不一定最大，也不一定最長，但它會把整部電影釘在觀眾心裡。」

儲旭透露，這尊喪屍寶寶原型其實是一個影集中的「解剖男嬰」道具，經過團隊重新改造與升級後，才成為如今令人驚艷又毛骨悚然的喪屍寶寶。他說，製作這類極致寫實作品，最難的不是做得多噁爆，而是尺度拿捏。

他拖：「像喪屍寶寶這類作品，因為寶寶脆弱的感覺，所以不能只是把它做得噁心。它要同時有生命感、死亡感和異變感。太可愛就不可怕，太噁心又會讓觀眾排斥，這中間的比例非常重要。」對他來說，喪屍寶寶最難的地方，就是讓它同時讓人心疼又害怕，「它曾經像生命，但現在已經不是原本的生命了。那個界線，才是最讓人不安的地方。」

除了台灣作品，儲旭也曾參與周星馳 電影「美人魚」。他坦言，對很多做電影的人來說，能參與周星馳導演的作品，本來就是夢寐以求的事，「當我真的在現場見到周星馳導演的時候，其實當下是有點啞口無言的。你會突然意識到，原來自己從小看到大的電影人物，現在真的站在你面前，而且你接下來要跟他一起工作」。

他也說，「美人魚」讓他看見完整電影工業系統的震撼，從美術、特效、攝影、造型、特效化妝、場景、道具、調度到後期，全部都在很大的規格裡運作，「如果說台灣影視給我的訓練，是在有限資源裡創造可能；那『美人魚』給我的震撼，就是讓我看到一個完整電影工業運作起來的樣子」。

除了台灣作品，儲旭也曾參與周星馳電影「美人魚」。圖／夸克傳媒提供