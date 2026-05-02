專訪／王宇婕與誹聞男越南狂放閃 掌鏡者竟是正牌男友

王宇婕（右）和李至正互看不順眼。圖／Margaret提供

44歲王宇婕和會計師男友「小男」穩交15年，就差一張紙。近日她赴越南 胡志明市旅遊，放的全是跟昔日緋聞男友李至正打情罵俏照，甚至穿咖啡色情人裝，甜蜜又登對。王宇婕透露這次越南其實「三人行」，掌鏡者正是男友，坦言一度覺得這次會再度被求婚，事後證明想太多了。

王宇婕和李至正因戲結緣，可說一拍即合、相見恨晚，不但都是1981年生，從家庭、個性、喜好、信仰，喜好都一模一樣，連去旅遊都不追求豪華，有好吃的就行。10多年前三人相約出遊被狗仔偷拍，聚焦在王、李，小男被形容「充當煙霧彈的男友人」，但王宇婕卻成了「劈腿李至正」，讓她哭笑不得。

因為李至正長得帥又有藝術天份，王宇婕不免疑惑他的性向，但後來在電影院撞見他跟女友約會，才知道他沒有騙她。過去她男性朋友很少，李至正絕對是最好的一個。而李至正也是王宇婕、小男的媒人。「他覺得我男友很乖，跟我一樣笨笨傻傻的，就介紹我們認識，一開始男友不敢跟我聯絡，他還幫忙助攻」。

未來如果結婚辦喜宴，王宇婕父親已過世，她早認定要讓李至正跟媽媽蕭瑤一塊坐主桌。但說到結婚，小男去年曾突然在日本求婚，但當時她剛卸好妝、泡完澡，覺得這行為太落漆就拒絕；這次去越南，她有想過因為媒人李至正在場，男友會不會再次採取行動，結果完全沒作為。

王宇婕說：「他可能也想說算了吧。」李至正的建議是順其自然，否則就不浪漫，她想想也是，畢竟看到陳志強的盛大婚禮後壓力超大，繼續逃避也沒什麼不好。

王宇婕（左）和李至正同遊越南。圖／Margaret提供

王宇婕（右）和李至正搞笑。圖／Margaret提供

王宇婕（右）和李至正互相嫌棄。圖／Margaret提供