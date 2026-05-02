我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡：AI演員編劇不能提名

央視轉播權價碼談不攏 中國恐看不到世足賽

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡新規：AI演員、編劇不能提名

中央社洛杉磯1日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故男星方基墨（Val Kilmer）的AI版本電影才剛向戲院業者公開。（美聯社...
已故男星方基墨（Val Kilmer）的AI版本電影才剛向戲院業者公開。（美聯社）

美國影藝學院1日表示，以人工智慧（AI）創造的演員與編劇將不具備角逐奧斯卡金像獎的資格。

法新社報導，根據美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）新規定，唯有真實、活生生的人類表演者，而不是其AI化身，才符合角逐奧斯卡金像獎的資格；此外，電影劇本也必須由人類執筆，而非出自聊天機器人之手。

影藝學院表示：「在演技類獎項中，唯有在電影正式演職員表中，且經證明是由人類在徵得其同意下所演出的角色，才具備角逐資格。」

「在編劇類獎項中，規則則明確化為劇本必須由人類創作方可入選。」

在這項新規定宣布前幾天，已故男星方基墨（Val Kilmer）的AI版本才剛向戲院業者公開。這位演出「捍衛戰士」（Top Gun）的影星已於1年前離世。

在考古動作片「深如墳塚」（As Deep as the Grave，暫譯）預告片中，出現了一個年輕化的方基墨數位分身，並對另一名角色說道：「別害怕死人，也別害怕我。」

該計畫是在方基墨家屬的全力支持下完成，家屬提供了方基墨的影像資料庫，用於重建他在人生不同階段的樣貌。

除了AI相關規範，影藝學院本次也調整了最佳國際影片（Best International Feature）的提名規則。

過去，唯有獲得國家官方機構選出的電影才能參賽，這對身處威權國家、具有批判性的電影而言是一大困境。例如伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）的作品「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯），今年稍早是以法國代表的身分獲得提名。

根據新規定，一部非英語電影若能在坎城、柏林、釜山、威尼斯或多倫多等重大國際影展中贏得具資格的獎項，同樣能跨越國籍限制獲得參賽權。

影藝學院也宣布，在該類別中，電影本身將被視為入圍主題而非國家，導演的名字將會連同國家（若適用）一起被刻在奧斯卡小金人底座的電影片名之後。

奧斯卡

上一則

經超一度沒戲演靠老婆吃穿 結婚時身上不到300美元

下一則

專訪／王宇婕與誹聞男越南狂放閃 掌鏡者竟是正牌男友

延伸閱讀

AI「復活」已逝方基墨 電影中將出現1小時17分 預告首曝光

AI「復活」已逝方基墨 電影中將出現1小時17分 預告首曝光

觀影說劇╱「出口成髒」奪英影帝 原型人物失控一幕現實上演

觀影說劇╱「出口成髒」奪英影帝 原型人物失控一幕現實上演
中國首部AI電影「靈魂擺渡，浮生夢」 監製質疑「為何用假人」仍操刀

中國首部AI電影「靈魂擺渡，浮生夢」 監製質疑「為何用假人」仍操刀
泰勒絲防堵AI深偽 學馬修麥康納註冊聲音、肖像商標

泰勒絲防堵AI深偽 學馬修麥康納註冊聲音、肖像商標

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了
難得暑期旺季機票有折扣 華航指定航線888美元起

難得暑期旺季機票有折扣 華航指定航線888美元起
美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元