經超一度沒戲演靠老婆吃穿 結婚時身上不到300美元

經超在「蜜語紀」扮演渣夫。圖／愛奇藝國際版提供

40歲中國演員經超曾在「如懿傳」扮深情侍衛「凌雲徹」守護周迅 ，近期在「蜜語紀」改扮渣夫被罵翻，罹患胃癌遭酸是現世報。現實中他與大8歲老婆小李琳結婚，因為一度沒戲演靠她吃穿，經常被笑是軟飯男，隨著作品受歡迎，才終於走出「女強男弱」困局。

經超是北京電影學院狀元，同屆的有楊冪 、袁姍姍、焦俊艷等，他成績雖好，但追不上同學走紅的速度，往往一年只接一次龍套角色，家裡值錢的東西全賣光。在最落魄時，跟小李琳合作擦出火花，小李琳曾有一段婚姻，帶著一個女兒，代表作品是2001年的「上錯花轎嫁對郎」，相較下經超根本沒名氣。

小李琳之所以嫁給經超，主要是看到經超照顧她病重的媽媽，連醫院護士都以為是親生兒子。2014年兩人領證結婚，經超全身上下只有2000元人民幣（約293美元），婚後4年依舊沒戲可拍，靠小李琳穩住全家開銷，網友都嘲諷他軟飯男。

經超看得開，連自我簡介都曾寫「小李琳老公」，直到接到「如懿傳」，才終於有了發展機會。而他也特別補辦婚禮，大秀經濟實力，跟小李琳還生了一個女兒，一家4口和樂融融，演藝事業算是倒吃甘蔗。

經超（右）劇中和小三李夢的婚後生活並不和諧。圖／愛奇藝國際版提供