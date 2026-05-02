湯令山台北開唱遇地震 唱一半急停問歌迷：要繼續嗎？

香港才子湯令山1日帶著全新世界巡演「Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing」在Zepp New Taipei開唱。圖／光尚娛樂提供

香港 才子湯令山昨（1）日帶著全新世界巡演「Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing」在Zepp New Taipei開唱，當歌曲唱到一半時現場卻突然發生地震 ，湯令山立即暫停演出，面對突如其來的狀況，來自香港的他一時不知該作何反應。

演唱會開場，湯令山熱情與台下打招呼，並幽默表示這次台北站要全程以普通話與大家溝通，笑稱：「這是我的挑戰！」展現滿滿誠意。他感性提及距離上次來台北已是兩年前，非常開心能再度回來，也特別向歌迷解釋此次巡演主題的轉變。

湯令山除了演繹多首原創作品，更在歌單中段帶來驚喜。他選擇陶喆的經典金曲「流沙」，將原版情感注入當代R&B靈魂，正如湯令山曾表示：「翻唱不僅是致敬，更是在別人的故事裡找到自己的聲音。」這段誠意十足的編排，不僅讓現場觀眾見證他從早期創作至國際巡演舞台的蛻變，也突顯其精準捕捉不同曲風特質的音樂實力。

昨地震時，吉他手Teddy有些不知所措地笑問：「我們唱到地震嗎？」湯令山接著貼心詢問工作人員與台下歌迷：「我們現在要繼續嗎？還是要等一下？」直到確認現場安全無虞後，他才表示：「可以繼續了！」這段意外插曲也讓台北場的歌迷與湯令山一起留下了深刻且獨特的記憶。

演出的壓軸高潮，湯令山接連帶來多首充滿個人特色的曲目，從幽默自嘲的「boyfriend material」、直白浪漫的「勁浪漫 超溫馨」，到展現內心細膩脆弱面的「玻璃」，以及剖析成名背後自我掙扎的「speed limit」與感性致謝家人的「mom I'm famous」，每一首都引發聽眾共鳴。最終他選擇以陳奕迅的經典作品「陀飛輪」收尾，將全場氣氛推向頂點。

就在演出正式結束後，由於現場觀眾不捨離去、安可聲不斷，湯令山再度驚喜出場。他誠意十足地與台下互動，不僅親切拿起歌迷提供的CD簽名，更拿起手機與全場歌迷大玩自拍，最後更再度演唱一遍「陀飛輪」回饋歌迷的支持。