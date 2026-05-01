YG新女團驚見13歲成員…精通三語「撞臉師姐Asa+Rora」

泰籍主唱CHANYA。圖／摘自IG

韓國娛樂公司 YG娛樂 近期動作頻頻，正式啟動全新女團企劃「NEXT MONSTER」，繼師姐團 BABYMONSTER 出道後，時隔兩年再度推出新生代女團，備受外界關注。官方已陸續公開成員資訊，繼EVELLI與CHANYA之後，第3位成員KAYCI於近日亮相，再度掀起討論熱潮。

年僅13歲的KAYCI為中韓混血，父親為韓國人、母親為中國人，具備多語言能力，可流利使用韓文與中文交流。官方公開她翻唱 Adele 的「When We Were Young」影片，一開口便展現超齡唱功與穩定音色，震撼不少網友。

除了實力備受肯定，她的外貌也引發關注，被指神似BABYMONSTER成員Asa，感覺也像Rora，結合師姐的優點與特質。

目前「NEXT MONSTER」預計以4人形式出道，主打國際化路線與低齡高實力特色。已公開成員包括來自澳洲的饒舌擔當EVELLI、泰國籍主唱CHANYA，以及全能型新秀KAYCI，整體陣容逐漸成形，市場期待值不斷提高。據悉，該團有望於今年底或明年初正式出道。

此外，YG娛樂總製作人梁鉉錫也同步宣布，除新女團計畫外，公司預計於今年9月推出全新5人男團，正加速布局新生代偶像市場，未來會陸續揭曉成員。

第一位揭曉的EVELLI。圖／摘自IG