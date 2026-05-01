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去年遭誤傳胃癌離世…趙薇久違露面變憔悴 同框黃曉明

記者廖福生／即時報導
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中國女星趙薇。（路透）
中國女星趙薇。（路透）

中國女星趙薇近年行事低調，歷經多起風波後鮮少公開露面，近日則罕見更新社群動態，曝光與北京電影學院同學的聚會合照，再度引發外界關注。畫面中可見她與表演系96班同窗重聚，包括黃曉明、陳坤等人皆現身，勾起外界對這屆「明星班」的回憶。

趙薇於上月30日發文，簡短寫下「北京電影學院表演系96班30年」，並分享多張聚會照片。該班過去被視為影視圈代表性班級之一，除趙薇、黃曉明與陳坤外，還包括祖峰、郭曉東、顏丹晨等演員。

畫面中，現年50歲的趙薇以素顏現身，搭配紅棕色髮色，整體打扮相對樸實，神情雖帶笑意，仍被部分網友形容略顯疲態；黃曉明則配戴眼鏡入鏡，造型偏斯文，陳坤則以鴨舌帽與眼鏡低調現身，融入人群之中。照片曝光後，引來網友留言討論，有人感嘆歲月痕跡，也有人注意到趙薇外型自然，依舊具辨識度。

事實上，趙薇近年話題不斷，除過去因與馬雲關係密切而引發外界關注，後續亦曾歷經淡出螢光幕、婚姻狀態變動等事件。她於2024年對外證實，早已與商人黃有龍離婚，去年更一度遭網路誤傳胃癌病逝消息，最終證實為不實資訊。

此外，趙薇與黃曉明過往關係亦再度被提起。黃曉明曾公開坦言，學生時期對趙薇一見鍾情，並多次告白未果，形容對方外貌「宛如天仙」。趙薇則在多年後受訪時回應，當時基於自身經歷，選擇不給對方錯誤期待，「既然沒有感覺，就不想讓對方受傷」。儘管未發展為戀情，兩人多年來仍維持友好關係。

趙薇 黃曉明

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