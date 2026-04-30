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拒被霸總拯救…「蜜語紀」大結局打破套路 網讚：成年人的頂級清醒

娛樂新聞組／即時報導
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鍾漢良(左)、朱珠的愛情被評價為「成年人最頂級的清醒」。(取材自微博)
鍾漢良(左)、朱珠的愛情被評價為「成年人最頂級的清醒」。(取材自微博)

由「不老男神」鍾漢良搭檔「全球最美100張面孔」朱珠主演的「蜜語紀」，近日迎來大結局。讓人意外的是，結局打破傳統都市情感劇「被霸總拯救」套路，沒有讓主角倉促結婚、強行團圓，而是聚焦於人物的成長與清醒獨立的愛情觀。這一設定被網友評價為「成年人最頂級的清醒」。

「蜜語紀」自開播以來，話題不斷，不但蟬聯收視冠軍多日，鍾漢良更以「紀封」一角奪下「在播陸劇角色人氣榜」冠軍，熱度16699；朱珠則以「許蜜語」拿下第4名，熱度16304。

大結局中，朱珠飾演的許蜜語拒絕留在浦榮飯店擔任高階主管，選擇赴瑞士洛桑飯店管理學院深造，實現自我提升；鍾漢良飾演的紀封主動辭去總經理職務，避免許蜜語被質疑靠關係上位，承諾等待其學成歸來，二人以「一年半之約」達成平等愛情觀。紀封成功整頓浦榮飯店後成為股東，許蜜語在留學前已逆襲為飯店合夥人。

反派們的下場則是惡有惡報。李夢飾演的魯貞貞因教唆安裝竊聽設備、竊取商業機密被捕入獄；經超飾演的聶予誠罹癌後遭魯貞貞拋棄，發現孩子非親生後病逝。

「蜜語紀」打破傳統套路，引發兩極評價，有觀眾盛讚是「成年人頂級清醒」，亦有觀眾質疑「背離甜蜜預期」。不過，「愛情不再是依附與拯救」的訴求，還是獲得不少好評，被指這才是「人間清醒」。

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