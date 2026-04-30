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中國知名游泳員孫楊 工作室發律師聲明闢謠私生子傳聞

記者賴錦宏／即時報導
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中國游泳運動員孫楊。（新浪體育）
中國游泳運動員孫楊。（新浪體育）

中國著名游泳運動員孫楊的工作室發布律師聲明，闢謠孫楊有私生子的傳聞為不實訊息。孫楊工作室29日晚間發布律師聲明，稱網傳孫楊有私生子、孫楊母親要求綜藝節目組刪除嘉賓言論等內容均為不實訊息。

聲明寫道，「這類不負責任的謠言，嚴重侵害孫楊先生及其父母、配偶的名譽權，破壞其家庭安寧與正常生活，性質惡劣、影響極壞。」

孫楊近期參加中國綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，在節目中暴露出生活能力、性格等問題，成為輿論焦點。「孫楊媽媽致電節目組刪除嘉賓言論」、「孫楊有私生子」等傳聞登上微博熱搜。此外，中國網友還發布相關資料稱，質疑孫楊2018年被錄取為上海體育學院（現為上海體育大學）博士研究生的資格存在問題。

據陸媒極目新聞，30日上午，上海體育大學相關部門工作人員表示，孫楊目前仍是該校學生。該校研究生招生辦公室工作人員稱，已關注到涉及孫楊博士入學的相關話題，但不清楚2018年的工作情況，具體需向該校宣傳部門聯繫。

34歲的孫楊是中國浙江杭州人，男子游泳運動員，主攻中長距離自由式。曾獲多次世界游泳錦標賽、奧運賽冠軍。曾因師徒不和、無證駕駛、誤服禁藥、拒絕藥檢、博士入學資格爭議捲入諸多傳聞和爭議事件。

孫楊 奧運

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