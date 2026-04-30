林逸欣名醫父逝 低調抗癌5年「去了另一個國度旅行」

台灣藝人林逸欣跟家人感情緊密，先前在婚禮上的成長影片更是引發網友熱議，也讓在台南擔任腦神經內科的醫師爸爸林春銘大紅大紫，未料她的爸爸近日癌逝。她忍痛透過社群表示，「在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。或許對大家而言，這場道別來得有些倉促；但對我們家來說，其實這是一段歷時5年的抗癌旅程」。

她說在5年前，爸爸被診斷出罹患攝護腺癌末期，且癌細胞 轉移至骨頭，「那一刻開始，我們一家人便和爸爸一起，展開了一場艱辛的戰役」。她尊重爸爸的意願未對外公開，也婉拒許多太占時間的工作，常常回台南陪伴爸媽，，如今天人永隔，她心疼表示：「所以我相信，爸爸並不是真的離開了。他只是去了另一個國度旅行——帶著我 20 年前畫給他的『平安必勝符』。我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。」

林逸欣臉書全文：

您在春天來臨，也在春天遠行。

在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。

或許對大家而言，這場道別來得有些倉促；但對我們家來說，其實這是一段歷時五年的抗癌旅程。

2021 年五月，爸爸被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭。那一刻開始，我們一家人便和爸爸一起，展開了一場艱辛的戰役。

而爸爸也靠著他無比堅強的意志力、全力以赴的抗病精神，努力為了我們，多爭取了許多珍貴的時間。

因為爸爸不希望被過度關心，所以這幾年，我們一直沒有對外提起這件事。甚至連我的經紀人、最好的朋友們也都不知道。

沒錯，我就是那種——只要爸爸希望怎麼做，我就會使命必達的女兒。😌

這些年，我儘量停掉太佔據時間的工作，也常常回台南，就是希望能多陪伴爸爸媽媽。

雖然我也常常在心裡反覆問自己：「我真的盡力了嗎？還有沒有哪裡可以做得更好？」

但我相信，如果我這樣問爸爸，爸爸一定會摸摸我的頭，笑著對我說：「小乖很棒喔。」

雖然我只認識爸爸短短 40 個年頭，但爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。

也因為這樣，爸爸把我養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩😄

所以我相信，爸爸並不是真的離開了。

他只是去了另一個國度旅行——帶著我 20 年前畫給他的「平安必勝符」。

我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。😆

請大家不要太過悲傷。

有人說，深愛我們的人，會以另一種形式繼續存在。也許是在我們的笑容裡、在我們的眼淚裡；

在每一個想起他的溫暖瞬間裡；

也或許是在我望向天空、想念爸爸的那一刻裡。

在這裡，我想特別感謝這五年抗癌路上，所有曾經幫助、陪伴、支持我們的人：

感謝奇美醫院馮盈勳主任，謝謝您在爸爸治療過程中的專業照護與協助；

感謝情同家人的沈君珍專護，這些日子全心全意陪伴我們、幫助我們，給了我們很大的力量；

也感謝我求學階段在奇美樂團有緣結識的卓爸，當年在我們最慌張的時候，二話不說協助爸爸安排住院事宜。

還有最後幾天，感謝張彤醫師全力協助安排，讓爸爸得以盡快回到台南奇美安寧病房，從桃園回到熟悉的台南，受到最溫柔的照護。

感謝台北和信治癌中心黃玉儀主任、鍾邑林醫師，謝謝您們在治療過程中給予我們的專業判斷與幫助。

感謝星源未來診所的棟哥與所有醫護人員，謝謝您們一路上的照顧與支持；也謝謝幫忙引薦的小斑。

感謝衛福部桃園醫院莊子儀主任、黃馨卉專師、邱昱祺醫師、楊元豪醫師，謝謝您們陪著我們並肩作戰到最後一刻。

最後，也要特別感謝李卓穎醫師，在我們最無助、最迷惘的時候拉了我們一把，給予我們極大的力量與勇氣，面對各種未知的恐懼。

再次誠心感謝所有醫療團隊與醫護人員們，讓我們在這段艱難的旅程裡，從來不是孤單前行。我們會一輩子銘記在心🙏

這段影片，是在告別式上播放的。

裡面記錄著我們這些年走過的快樂時光，也記錄了這段從來沒有對外說過的心路歷程。

希望大家可以陪著爸爸一起，帶著那些曾經美好的回憶，步上人生下一段旅程。

祝爸爸一路順風，

平安、必勝！！

— 獻給所有抗癌中的生命鬥士與家人們 —

辛苦了。願每一位生命鬥士，都能在艱難裡看見曙光；也願每一位家人，都能在愛與陪伴中，找到力量。

#你是我的天空