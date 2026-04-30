巴鈺父罹罕見癌離世 淚揭爸爸無緣器捐「改花葬」

巴鈺出席舞台劇「24K金曲同學會！同鞋～」記者會，提喪父之痛強忍淚水。(記者林士傑／攝影)

藝人巴鈺向來以活潑、自然、不計形象的幽默主持風格深受觀眾喜愛，月初她透過社群心碎發文，慟揭父親病逝消息。今（30日）她強忍喪父之痛出席全民大劇團舞台劇「24K金曲同學會！同鞋～」記者會，提到父親後事，她低調表示遵循父親遺願不辦告別式、進行花葬儀式，難過道：「女兒哭著說再也看不到外公了嗎？」更令她悲痛萬分。

巴鈺先前透過社群發出父親獨照，證實父親離世消息、享壽77 歲，並寫下「不要叫我節哀，不要叫我加油」、「要一直哭到不再哭」等失去至親的沉痛心聲，她說，父親2024年底發現罹患罕見癌症 ，屬於神經內分泌的某種腫瘤，並無特定部位，因此病毒會轉移「在體內亂竄」極其凶猛，一檢查出病況就相當嚴重，期間雖動過手術、化療，一度病情好轉，沒想到後來復發，病況急轉直下，4月初過世。

巴鈺表示，父親生前簽過器官捐贈，但因病魔纏身，後來身體病況已不允許成為大體老師、器官捐贈，於是家人遵從父親遺願做第二選擇「花葬」。至親離世，巴鈺悲痛逾恆，唯一值得安慰的是在父親臨終前，全家人好好陪伴、道別、道謝，把愛說出來，終究沒留下遺憾。

舞台劇「同學會！同鞋～」也提到生離死別，巴鈺說，10歲兒子其實已了解死亡意義，但因比較害羞所以不太會表達，女兒則直接說出思念之情，有時會講出「我永遠見不到外公了」接著就流淚，巴鈺仍是一樣的心情，「想哭就哭，想發呆就發呆，但還是有好好吃飯、發呆，擁抱自己的情緒」，身為虔誠的基督徒，她堅信等到自己離開的那一天，父女一定會再相聚。

「同學會！同鞋～」舞台劇版本將於今年8月安可回歸，由張玉嬿、葉全真、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯(洪勝德)主演，今年推出的「24K金曲同學會！同鞋～」版本，由卓文萱、梁文音、巴鈺、林牧昕（木星）、林俊逸、周定緯、賴銘偉、呂紹齊、林斌等演員共同演出，不同卡司呈現多元舞台風貌。演出已於4月30日正式啟售，詳細購票資訊可洽台灣OPENTIX兩廳院售票系統。

全新音樂劇「24K金曲同學會！同鞋～」聚集梁文音、周定緯、賴銘偉等「星光幫」演員。(記者林士傑／攝影)

舞台劇「24K金曲同學會！同鞋～」演員齊聚。(記者林士傑／攝影)