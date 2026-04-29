柯震東拍攝突遇大門倒塌 驚呼「還好有神明保佑」

柯震東（左二）和王柏傑（右二）上「OMO調查局」大聊拍攝秘辛。圖／快電商提供

Netflix 奇幻台劇「乩身」上線後熱度持續飆升，不只劇情引發熱議，連幕後花絮也話題不斷。柯震東、王柏傑 近日合體登上「OMO調查局」，與主持人阿本、木木大聊拍攝秘辛，現場笑料與爆點齊發，甚至讓 Netflix 意外成為「被吐槽主角」。

節目中，柯震東分享原想收藏劇中寫有自己名字的「尪仔標」道具，卻因屬於 Netflix 資產必須全數回收。阿本聽完當場毒舌開嗆：「真的很省、很小氣！」讓全場瞬間爆笑，王柏傑也笑虧：「你是不想拍Netflix了嗎？」

拍攝過程同樣驚險，柯震東透露，曾遇兩層樓高的大門突然倒塌，「當下真的有嚇到」，所幸正值放飯時間未釀傷亡，直呼「還好有神明保佑」。此外，武打戲為求連貫，幾乎全靠親自上陣，因此開拍前接受不少時間的特訓，開玩笑表示連資深演員都打到膝蓋「卡卡」作響。

戲外個性反差也成亮點。王柏傑爆料柯震東是「揪團型玩家」，時常出遊規模都是超大陣仗，根本是「劇組規模」，差一台攝影機就直接可以拍戲了；相比起來，王柏傑自己則是難約的「拒絕系男神」；對此，柯震東自嘲正學習「拒絕的勇氣」，當作成長課題。

劇中，王柏傑飾演時尚感十足的「三太子」，襯衫搭配時尚墨鏡的設計，被主持人阿本盛讚：「簡直是從 VOGUE 封面走下來的神明！」歪樓表示想團購襯衫和墨鏡，不過他也曾擔心是否會不符合角色形象，但最終呈現不僅合理，反倒營造一種獨有的世界觀，不禁讚嘆造型師的功力。