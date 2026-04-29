全智賢新片「屍速禁區」登場…池昌旭帥到導演反省自己

池昌旭帥到「屍速列車」延尚昊導演反省自己：那麼帥的人竟還那麼努力？！圖／車庫娛樂提供

由全智賢 、池昌旭合演的新片「屍速禁區」入選今年的坎城影展 午夜單元，該片是導演延尚昊繼2016年以「屍速列車」入選坎城影展午夜單元後，10年後又再度以新片入選。

此次「Moving 異能」金新綠和池昌旭在「屍速禁區」中飾演一對姊弟，兩人被困在被封鎖的大樓後，池昌旭為了保護下半身癱瘓的姊姊金新綠，努力背著她躲避感染者的攻擊。

「屍速禁區」是延尚昊導演首次和池昌旭合作的電影，導演在製作發表會上表示：「看著池昌旭演員，讓我心想那麼帥氣的人竟然還那麼努力，這令我不斷地反省，沒想到那麼帥的人也那麼認真地生活啊！」

此外，延尚昊導演也大讚池昌旭不管是情感演技或是動作戲都非常完美，導演說：「池昌旭的動作戲讓我非常驚豔！通常拍攝動作場面時，攝影機也會跟著動以增添生動感，但在拍攝池昌旭演員的動作戲時，我們就把攝影機擺著都沒動，因為光是他本身的動作就能讓我們拍出非常棒的一鏡到底的動作戲，真的很值得一看！」

延尚昊導演還開玩笑地表示：「池昌旭其實在『屍速禁區』中負責『炭治郎』的角色！」在「鬼滅之刃」中「炭治郎」總是背著「禰豆子」到處跑，導演這句話也讓現場的演員和媒體們哄堂大笑。