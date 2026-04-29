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昔最紅童星4歲拿獎 小彬彬公司慘賠父子決裂 已滿頭白髮

記者趙大智／專訪
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小彬彬（左）3年前和小小彬上節目。圖／中天提供
小彬彬（左）3年前和小小彬上節目。圖／中天提供

46歲小彬彬（温兆宇）2022年跟長子小小彬開「創動影視」，不但慘賠還遭彭姓「前員工」控訴欠薪，學員退費無門，仍不停被投訴。看起來滿頭白髮，像老了10歲的他承認這家公司賠掉800萬（新台幣，下同，約26.9萬美元），也鬆口其實已將汐止住家賣掉還債，雖然賣了2100萬，但東扣西扣最後只剩70萬。

小彬彬前半生大起大落，曾是80年代最紅童星，4歲就拿金鐘獎，還生了兒子小小彬，小小彬以「下一站，幸福」暴紅多時，賺得滿缽滿盆，在最風光時期他在汐止以628萬買了48坪二手屋，當時已二婚的他共有3個兒子，都住在裡頭，之後與第2任妻子小君分手，她帶走3子温玄熙，2020年小彬彬的越南籍新歡小英也入住，但也沒能長久。

小彬彬曾投資羊肉爐事業，接下來開日料餐廳，不過都黯然收場。4年前投資「創動影視」則糾紛不斷，他在財產歸零還負債情況下，被彬媽拎著去找乾媽郭美珠，進了民視劇組當攝影師。

小彬彬坦言，其實就是那時候把汐止房子給賣了，當初購入628萬，然後以2100萬售出，價差的數字乍看漂亮，但他嘆說：「結餘後也只剩70萬！」原來除了還債，另有未付清的房貸，目前他改在汐止租房，每月租金3萬5000元，跟彬媽、弟弟、迷你彬同住，也給在淡大租房的小小彬留了個房間。

由於「創動影視」裡小小彬投資的300萬血本無歸，所有承諾成空，小彬彬承認父子幾乎形同陌路：「他都不太理我，過年還得問，你要回家嗎？」小小彬目前在淡大法文系讀大四，他完全不知兒子未來想做啥，有沒有交女友，問什麼都回「不要管我」，父子關係緊繃。

相較下就讀世新大學廣電系的迷你彬好多了，對幕後很有興趣，還曾拜託老爸「聽說城城哥（曾國城）要選助理，你可以幫我講一聲嗎」，結果小彬彬不以為然回：「搞不好我一問就不選你了。」

對於前員工控訴、學員要求退費等糾紛，小彬彬說：「已對對方提告，檢察官已開始在調查，還去康凱前理事長那裡查證，是我交友不慎。」也提出公關回應：「這是2年前的事了。我們的課程都有安排每星期都有，客服也有機制對應。原則上都合規定辦理。目前如果有任何問題可尋司法途徑或消費者投訴中心進行了解，您所說的課程已經停止上課2年多了。目前也都沒在進行了。」

小彬彬（右）前天的模樣，頭髮花白蒼老不少。圖／小彬彬提供
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