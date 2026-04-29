安海瑟薇「穿著Prada的惡魔2」時尚惡魔跌落神壇 5大爆點

安海瑟薇穿上Louis Vuitton為她訂製的禮服出席「穿著Prada的惡魔2」倫敦首映會。（美聯社）

安海瑟薇暌違20年重返「穿著Prada的惡魔2」，梅莉史翠普再度詮釋時尚惡魔「米蘭達」，從高高在上被打入人間，面臨事業大危機。「噓！星聞」歸納5大必看爆點。

1. 全員回歸

時隔20年回歸，梅莉史翠普飾演、主導時尚雜誌「伸展台」的米蘭達，面臨轉型危機，找上已成為資深記者的安海瑟薇飾演的「安德莉亞」救援，並與已晉升為時尚品牌高層的艾蜜莉（艾蜜莉布朗飾）再度狹路相逢，史丹利圖奇也詮釋「伸展台」藝術總監「奈傑爾」4人同台飆戲，成為最強回憶殺。

梅莉史翠普(左起)、安海瑟薇、史丹利圖奇、艾蜜莉布朗暌違20年重返「穿著Prada的惡魔2」。（路透）

2. 致敬經典

第一集中，安德莉亞對時尚一竅不通，曾嘲笑兩條相似的皮帶只是「那個東西」，還有在員工餐廳大喝濃湯，以及經典台詞「這是上百萬女孩夢寐以求的工作」，還有被嘲笑的「藍色毛衣」等橋段，全都在續集中再度出現。當年觀眾最愛的時尚變身蒙太奇，這回也再次升級，讓人大飽眼福。

梅莉史翠普在「穿著Prada的惡魔2」面臨事業最大危機。圖／二十世紀影業提供

3. 華麗美景

續集成本大增3倍以上，打造更氣派豪華的場面，光是服裝大秀就不只一場。劇組更實地前進時尚之都米蘭拍攝，將「最後的晚餐」壁畫、米蘭大教堂、艾曼紐二世拱廊等地標，以及鄰近的科莫湖美景一一入鏡，義大利風光為全片大大加分。

梅莉史翠普(中)在電影「穿著Prada的惡魔2」再度和史丹利圖奇(右)、安海瑟薇共事。圖／二十世紀影業提供

4. 大咖助陣

奧斯卡得主肯尼斯布萊納在片中飾演米蘭達的現任丈夫，展現「高手對高手」的精采對戲，也讓觀眾一窺時尚惡魔的婚姻生活。華裔女星劉玉玲飾演關鍵人物，氣場全開詮釋「全球女富豪」。最驚喜的是演唱電影主題曲的女神卡卡也現身客串，與梅莉史翠普對戲火花十足。

劉玉玲在「穿著Prada的惡魔2」客串演出關鍵富豪。（美聯社）

5. 時尚精品

延續以時尚雜誌為背景的設定，續集中的精品更讓人眼花撩亂。不僅有 Dolce & Gabbana 時裝秀，還能看到迪奧、香奈兒等品牌包款。安海瑟薇一襲 Gabriela Hearst 連身裙，要價超過24萬元台幣，搭配各式精品西裝造型，又美又帥。不過她受訪時也笑說：「不要問為何小安買得起這些華服。」