王俐人轉戰成人平台賣肉翻紅 Janet力挺個人自由

王俐人因為放手一脫成為話題人物。圖／摘自臉書 林怡秀

陽光能量女神Janet謝怡芬29日出席法國時裝品牌活動，被問近期熱門話題王俐人一改過去清新形象轉戰成人影音平台一事，雖人氣飆升成為流量密碼，但外界評價兩極。Janet坦言不認識對方，但只要「不是被逼迫的」，她認為應該屬於個人生活上的選擇，並無所謂對錯，強調「重點是要變成是你自己的選擇」。

王俐人轉戰成人影音平台，Janet認為，應該尊重所有在自由意志下所做的決定，每個人有不同的生活自由，「會有人不想要當媽媽，也會有人想要去上成人的平台」，只要當事人不覺得有問題，即是個人自由。 聽聞王俐人因經濟困難做此選擇，Janet想起自己當年初到台灣時，也曾為生計兼差教英文和小提琴，她說，在演藝圈或任何環境中生存都不容易，每個人都用自己的方式拚命生活。

目前Janet習慣台灣、美國兩地跑，曾參與HBO知名影集「最後生還者」試鏡並打入後期階段，雖然最終角色由另一位亞裔女星拿下，但她心態樂觀，將每次試鏡都視為寶貴表演經驗。說起近況，她透露近期在台有新作準備播出，在美也投入旅遊節目製作，到夏威夷大島時，為了捕捉200 年難得一見的超大火山爆發景象，她與攝影師在吉普車上睡了3 天，最終成功拍到熔岩噴發達 2.2 公里高的震撼瞬間，成為難忘回憶。

Janet謝怡芬出席活動，提到初到台灣發展時，曾為了生計，兼差教英文、小提琴。圖／ ba&sh 提供

Janet謝怡芬出席活動，分享在美生活。圖／ ba&sh 提供