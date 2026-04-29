我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

美股後續是漲是跌？專家：就看「這80秒」

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供
丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

丁曉雯、李建復今一起宣傳「2026搭捷運聽民歌」，預告有精彩的合唱橋段，會跟受封最正星二代的女兒李友珊再度同台嗎？李建復表示「她不唱了」，雖仍繼續做音樂，但對演出沒想法，「我覺得有點可惜，但小孩的人生就由她自己掌控，我們只能幫忙」，不會過度干涉。

66歲的他代表作有「龍的傳人」等，大紅後毅然告別歌壇到美國留學，畢業後專心從商，如今已是全球最大華語有聲出版公司的董事長。他說「聲朗文化」一路做了22年，公司代理相聲、書籍等很多內容，業務穩定成長，資本額從2660萬(新台幣，約89.3萬美元)一路增加至1.5億(約503.6萬美元)，至於營收？李建復笑說「持續努力中」。

他與相識多年的好友潘越雲將擔任壓軸嘉賓，也會準備合唱歌曲，他說唯獨李泰祥的歌曲最難現場演繹，「因為老師有自己的音樂跟節奏，如果是他指揮就可以融入」。一旁的丁曉雯補充說李泰祥的作品帶有古典風，現場少了樂團演奏，演唱難度的確較高。

第37屆金曲獎即將到來，丁曉雯作為前任評審團主席，會後受訪時以忘記了、不清楚帶過，意外引發爭議，她說已向文化部提供建議，視情況公布評選內容。那會推薦李建復接主席嗎？她搖搖頭，李建復則直呼「那我就(跟她)斷交了」。

「2026搭捷運聽民歌」於5月16日在北流戶外表演空間登場，演出陣容還有江念庭、徐哲緯、陳傑洲、黃韻玲等，並安排光復國小合唱團經典民歌，民眾可於5月4日上「台北捷運Go」App登記抽票，另可於5月9日上午9點至捷運西門站、國父紀念館站限量索票，更多詳情請洽捷運這樣玩臉書、「台北捷運Go」App或是北捷。

李建復(右起)、黃清信、丁曉雯、北捷趙紹廉董事長以及唐氏症基金會林正俠董事長出席...
李建復(右起)、黃清信、丁曉雯、北捷趙紹廉董事長以及唐氏症基金會林正俠董事長出席記者會。圖／新視紀整合行銷提供

上一則

以為是甜寵劇…任嘉倫「佳偶天成」劇名取壞了 網讚有深度仙俠劇

下一則

王俐人轉戰成人平台賣肉翻紅 Janet力挺個人自由

延伸閱讀

張清芳唱一半 蹲地工作人員竟是最帥星二代 哈林傻眼了

張清芳唱一半 蹲地工作人員竟是最帥星二代 哈林傻眼了
歌聲中的歲月

歌聲中的歲月
昔日玩股慘賠逾百萬美元 53歲張克帆重回歌壇再推單曲

昔日玩股慘賠逾百萬美元 53歲張克帆重回歌壇再推單曲
唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」

唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服