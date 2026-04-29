唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

丁曉雯、李建復今一起宣傳「2026搭捷運聽民歌」，預告有精彩的合唱橋段，會跟受封最正星二代的女兒李友珊再度同台嗎？李建復表示「她不唱了」，雖仍繼續做音樂，但對演出沒想法，「我覺得有點可惜，但小孩的人生就由她自己掌控，我們只能幫忙」，不會過度干涉。

66歲的他代表作有「龍的傳人」等，大紅後毅然告別歌壇到美國留學，畢業後專心從商，如今已是全球最大華語有聲出版公司的董事長。他說「聲朗文化」一路做了22年，公司代理相聲、書籍等很多內容，業務穩定成長，資本額從2660萬(新台幣，約89.3萬美元)一路增加至1.5億(約503.6萬美元)，至於營收？李建復笑說「持續努力中」。

他與相識多年的好友潘越雲將擔任壓軸嘉賓，也會準備合唱歌曲，他說唯獨李泰祥的歌曲最難現場演繹，「因為老師有自己的音樂跟節奏，如果是他指揮就可以融入」。一旁的丁曉雯補充說李泰祥的作品帶有古典風，現場少了樂團演奏，演唱難度的確較高。

第37屆金曲獎即將到來，丁曉雯作為前任評審團主席，會後受訪時以忘記了、不清楚帶過，意外引發爭議，她說已向文化部提供建議，視情況公布評選內容。那會推薦李建復接主席嗎？她搖搖頭，李建復則直呼「那我就(跟她)斷交了」。

「2026搭捷運聽民歌」於5月16日在北流戶外表演空間登場，演出陣容還有江念庭、徐哲緯、陳傑洲、黃韻玲等，並安排光復國小合唱團經典民歌，民眾可於5月4日上「台北捷運Go」App登記抽票，另可於5月9日上午9點至捷運西門站、國父紀念館站限量索票，更多詳情請洽捷運這樣玩臉書、「台北捷運Go」App或是北捷。