34歲仍被誇有少年感 肖戰不敢當竟喊：哎呀媽呀

肖戰眼神全是戲。圖／中視提供

肖戰 在古裝劇「藏海傳」中飾演「藏海」一角，情緒收放自如，連「後宮甄嬛傳 」的導演同時也是「藏海傳」總導演的鄭曉龍也對他的演技讚賞不已，他提到當「藏海」第一次見到仇人平津侯時算是一個很大的考驗，既要把恨埋在心裡，表面上又要做出一種恭順的樣子，而肖戰的眼神全是戲。

肖戰自己也坦言，許多細節都是事先想過的，「前期和平津侯接觸的時候，盡量避免有眼神直接的交流，因為覺得眼神是會露怯的，但到後面就很常跟他四目相對，甚至是怒視」。他會隨劇情發展而做出不同詮釋。肖戰和飾演平津侯的黃覺也有不少對戲，他透露兩人有點較著勁在演，因此被激發出鬥志，合作過程相當有意思。

「藏海」因為遭遇滅門之痛，復仇之路遇上重重考驗，也免不了哭戲，而肖戰的哭都有不一樣的層次，像是肖戰從斷龍石走出來的那場重頭戲，導演曹譯文認為肖戰的臉上不光是疲憊，還有一種剛從死裡逃生的憤恨，眼眶含淚又同時把台詞表現的特別有骨氣，不愧是「藏海傳」的名場面之一。

其實拍攝這場戲時，是先拍走出來的戲，再倒回去拍皇陵內的戲，所以肖戰臉上和身上的血痕、妝容造型，都必須要能接戲，其實挺有難度，當時也拍了好多遍才完成。

「藏海傳」中肖戰和女主角張婧儀之間，也有感情線，兩人之間一開始是相互利用、各懷鬼胎，慢慢衍生出情誼，進而知己知彼、攜手共進。張婧儀對於這次和肖戰合作，很佩服他在工作時的認真態度，看他跟導演討論角色細節，能查覺他很用心、很詳細，知道他為戲準備了很久，所以當兩人搭戲時，肖戰都能給出滿滿的情緒。張婧儀提到有一場兩人在船上的戲，導演當下沒喊卡，讓兩人即興發揮隨意說些話，自然的互動讓導演覺得很在狀態裡頭。

34歲的肖戰，外型上仍被許多網友覺得很有少年感，他也曾在專訪時被問及這件事，而肖戰卻謙虛地回應「哎呀媽呀，我可真是不敢認這個少年感」，最後語帶靦腆笑說「我也不知道，可能爸媽生的好吧，我只能這麼說，看起來顯小」。肖戰的五官立體，被美稱為「淡顏系帥哥」，真摯眼神加上迷人笑容，散發著治癒人心的魅力，也因此圈粉無數。

中視「藏海傳」讓人看到肖戰拚命一面。圖／中視提供