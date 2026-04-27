川普孫女誤用洗手液引過敏「驚險」就醫：非常可怕

美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（路透）

美國總統川普 的孫女凱伊（Kai Trump）近日在一支全新Vlog中透露，本月稍早她在參加Masters Tournament期間，曾經歷一段「相當可怕」的醫療時刻。

據福斯新聞網（Fox News）報導，這位即將就讀邁阿密大學（University of Miami）並加入高爾夫校隊的年輕選手，當時前往Augusta National Golf Club觀賞這項年度首場大滿貫賽事。然而，她在喬治亞州 的旅程卻出現小插曲。因誤將洗手用肥皂用於臉部卸妝，意外引發過敏反應。

她在影片中表示，「我在奧古斯塔時，用洗手液洗臉卸妝，結果脖子開始長出一顆顆疹子。」

這位18歲少女之後不得不接受醫療處理，最終透過施打類固醇針劑來控制過敏症狀。她說，「現在疹子已經消退了，但當時確實是因為臉上用了洗手液而過敏。我的皮膚非常敏感，那真的非常、非常可怕。」

在皮疹消退後，凱伊似乎重新享受了在奧古斯塔的周末時光。她也在Instagram分享了一張與高爾夫球手狄倉波（Bryson DeChambeau）及Greg Bodine的合照。狄倉波同時也是川普的支持者，並經營個人YouTube頻道。

凱伊就讀於佛州棕櫚灘的班傑明中學（The Benjamin School），為高三學生，預計今年秋天入學邁阿密大學並加入女子高爾夫球隊。她也在最新影片中分享了對即將到來畢業舞會的期待。