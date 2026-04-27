楊瑾華發狠48歲活成25歲體態「幻想自己是Jennie」

楊謹華享受器械皮拉提斯課程。圖／虎鐵健身 X 器械皮拉提斯 提供

楊謹華向來嚴以律己，維持窈窕體態有一套。她近日為健身課程代言，上節目暢聊如何從健身痛苦到如今拉著老公Ben一起享受過程，更提到做器械皮拉提斯時，會幻想自己是韓國歌手Jennie。

身材火辣的楊謹華，把48歲活成25歲體態，她坦言，其實以前並不愛運動，20幾歲時到健身房就覺得痛苦萬分，但明明小時候自己非常愛運動，尤其球類運動，還參加網球課後輔導，成為區運後補員，沒想到到了2、30歲後，「健身」變成一件痛苦的事，但為了工作又必須維持身材緊實，當不得不到健身房後，每回都會練到生氣，直呼：「面對冷冰冰的器材，每次上完課心情都不好。」

沒想到接觸器械皮拉提斯後，楊謹華體驗到原來運動可以如此輕鬆，不像以前用蠻力在做，從此改變心態。她自認是「比較狠的人」，自律、要求完美但太ㄍ一ㄣ，曾自以為被「酒」控制，隔天她說戒就戒，和朋友出去只聊天不沾酒，一戒半年；遭遇會焦慮或害怕的人事物，她也會正面應對，但無形中「自律」成了枷鎖，如今的她，認為自律應該要在自覺舒服的範圍裡，不應該變成壓力與負擔，才能長期延續。

楊謹華享受器械皮拉提斯課程。圖／虎鐵健身 X 器械皮拉提斯 提供