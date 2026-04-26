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「救過自己命的人」登記結婚… 趙露思全程見證 還甜蜜「公主抱」

娛樂新聞組／即時報導
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趙露思(右)「公主抱」起魏笑。(取材自微博)
趙露思(右)「公主抱」起魏笑。(取材自微博)

曾經參演過「傳聞中的陳芊芊」、「偷偷藏不住」、「許我耀眼」的大陸女星魏笑，近日在社交平台分享結婚喜訊。讓人驚訝的是，從魏笑分享的照片中可見，女星趙露思竟然也去了，她還「公主抱」起魏笑，兩人的「神仙閨密情」引發全網熱議。

趙露思與魏笑因2019年合作「傳聞中的陳芊芊」相識，從戲內敵對角色發展為現實中的摯友，兩人還陸續合作過「偷偷藏不住」、「許我耀眼」等熱播劇。2024年底，趙露思遭遇突發失語症、憂鬱症等健康危機，魏笑推掉工作全程陪護就醫、復健訓練，並代趙露思應對輿論風波，被趙露思稱為「救過自己命的人」。

趙露思曾坦言對魏笑「有虧欠感」，認為自己付出不夠；但魏笑強調「愛是相互的」，拒絕將陪伴視為犧牲。私底下，兩人常被拍到一起旅行、追演唱會，私下也會穿同款睡衣自拍，用搞怪手勢舞逗樂對方，展現明星光環下難得一見的真實友誼。

近日，魏笑在成都高新區民政局與圈外男友登記結婚，趙露思特地放下工作，一身休閒裝扮低調現身，全程陪著好姐妹辦理手續，並參與拍攝結婚證書、紀念合照等。在被路人認出後，她迅速戴上口罩離開，避免喧賓奪主。

趙露思也同步分享多張與閨密的合照，其中一張是她一把「公主抱」起魏笑，讓魏笑大笑到合不攏嘴，趙露思也感性寫下對好友的祝福，「不是要幸福，是一定會幸福。我會一直一直保護你的幸福，就像當時保護我的你」，短短一句話見證了兩人的好交情。

女星魏笑(右)與男友登記結婚。(取材自微博)
女星魏笑(右)與男友登記結婚。(取材自微博)

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憂鬱症 趙露思

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